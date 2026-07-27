Jakov Jozinović otkrio koliko mu znači Oliver i što ga je dirnulo: 'Život piše čudne priče'

U Veloj Luci sve je spremno za još jedan koncert "Trag u beskraju", kojim će se i ove godine odati počast Oliveru Dragojeviću. U srijedu će se navršiti osam godina otkako nema legendarnog glazbenika, a u njegovu rodnom mjestu okupit će se brojni prijatelji, kolege i suradnici.

Na velikoj pozornici ove će godine zapjevati brojna poznata imena, među kojima su Petar Grašo, Nina Badrić i mnogi drugi, a neki izvođači na koncert stižu prvi put.

Među njima je i Jakov Jozinović, koji je za RTL Danas po dolasku u Velu Luku priznao da mu ovaj trenutak posebno znači.

"Kad sam ulazio u Velu Luku, cijeli dan smo nekako putovali i kad sam dolazio, baš mi je bio poseban osjećaj jer znam da cijeli život slušam samo Olivera Dragojevića. Roditelji su mi od malena samo njega puštali, tako da mi je poseban osjećaj biti prvi put ovdje", rekao je Jozinović.

Posebno mu znači i činjenica da će prvi put stati na pozornicu na kojoj se pjevaju Oliverove pjesme.

"Sigurno će biti poseban osjećaj nastupati ovdje", dodao je.

Jozinović je prije samo godinu dana pjevao Oliverove pjesme s umirovljenicima na splitskoj Matejušci, a tada je, kako kaže, sanjao da će jednog dana nastupiti upravo u Veloj Luci.

"Prošlog ljeta radio sam priču o baštini sa starcima s Matejuške i pričao kako bih volio jednog dana nastupati ovdje. Evo, već se godinu dana sve to događa. Život piše čudne priče i zahvalan sam na svemu što mi se događa", rekao je.

Tisuće ljudi stižu u Velu Luku

Interes za ovogodišnji koncert ponovno je velik. Najavljene su dodatne katamaranske linije i brojni autobusi, a očekuje se da će u Velu Luku stići između 30 i 40 tisuća ljudi.

Jozinović smatra da odgovor na pitanje zašto Oliver i dalje privlači toliko ljudi zapravo nikada nije bio upitan.

"Mislim da su to svi osjetili. Nitko se nikad nije pitao zašto je Oliver poseban i zašto je najveći. On će za mene, a vjerujem i za mnoge druge, ostati zauvijek najveći i najbolji glazbenik. Ostavio je najveći trag, povezao se sa svojom glazbom i ništa to ne može zamijeniti", rekao je.

Za njega osobno Oliver je puno više od glazbenog uzora.

"Znači mi sve na svijetu jer me njegova glazba formirala od malena u pravac u kojem želim ići. Njegova mišljenja i stajališta o tome kako se glazbenik treba odnositi prema svemu ja se trudim slijediti. Bio mi je najveći uzor oduvijek", istaknuo je.

Posebno ga je dirnula i izjava Vesne Dragojević koja ga je miljenikom i samo godinu stariji od njezina unuka.

"Kad bi mi sada rekli da me to nije šlagiralo, lagao bih. Jedino što me možda tako šlagiralo bilo je kada sam upoznao Zdravka Čolića. Takve stvari čuti velika su čast i onda samo naklon. Prema Vesni imam ogromno poštovanje", rekao je.

Za nastup u Veloj Luci pripremio je tri pjesme, a dio programa ipak želi zadržati kao iznenađenje.

"Pripremio sam tri predivne pjesme. Jedna od njih bit će ona koju je publika već mogla čuti od mene, jedna će biti pjesma koju do sada nitko nije pjevao na koncertu u Veloj Luci, a treća neka ostane tajna", otkrio je.

Na pitanje očekuje li emocije i suze tijekom nastupa, nije skrivao da bi ih moglo biti.

"Kod mene to nikad nije bio problem, ja se rasplačem. Tako da će vjerojatno biti jako emotivno", zaključio je Jozinović.