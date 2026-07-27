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Jesu li ovim fotografijama potvrdili glasine? Džejla i Jakov snimljeni na ljetovanju u Kotoru

Jesu li ovim fotografijama potvrdili glasine? Džejla i Jakov snimljeni na ljetovanju u Kotoru
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Foto: PIXSELL

Iako se ni Džejla ni Jakov zasad nisu oglasili o zajedničkom ljetovanju, video je brzo počeo kružiti društvenim mrežama

27.7.2026.
15:46
Hot.hr
PIXSELL
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Mlada glazbena zvijezda Džejla Ramović (24) i pjevač Jakov Jozinović (20) ponovno su potaknuli glasine o svojoj navodnoj vezi. Ovoga puta zajedno su viđeni u Crnoj Gori, gdje, prema tvrdnjama objavljenima na društvenim mrežama, provode ljetne dane.

Naime, jedna tiktokerica objavila je video iz Kotora na kojem se mogu vidjeti Džejla i Jakov u opuštenom izdanju. Oboje su bili ležerno odjeveni, dobro raspoloženi i nasmijani, a pažnju je privukla činjenica da su zajedno provodili vrijeme.

Jesu li ovim fotografijama potvrdili glasine? Džejla i Jakov snimljeni na ljetovanju u Kotoru
Foto: TikTok/Screenshot

Uz snimku je napisala: "Jedan dan, dvije legende", dok je u opisu dodala: "Isti dan, isto vrijeme." Iako se ni Džejla ni Jakov zasad nisu oglasili o zajedničkom ljetovanju, video je brzo počeo kružiti društvenim mrežama i ponovno pokrenuo nagađanja o njihovom odnosu.

Samo prijatelji ili nešto više?

Podsjetimo, posljednjih tjedana regijom kruže glasine da su Džejla Ramović i Jakov Jozinović u ljubavnoj vezi. Sve je započelo nakon što se internetom proširila snimka na kojoj je Jakov bio na brodu u društvu djevojke čiji identitet u tom trenutku nije bio poznat. Mnogi su tada posumnjali da je riječ upravo o Džejli, no glazbenici te navode nikada nisu potvrdili.

Novo zajedničko pojavljivanje u Kotoru dodatno je rasplamsalo šuškanja, no ostaje za vidjeti hoće li se Džejla i Jakov odlučiti javno progovoriti o prirodi svog odnosa.

Džejla RamovićJakov Jozinović
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