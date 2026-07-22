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Džejla pozirala s misterioznim muškarcem, a fanovi se odmah zapitali: Je li to Jakov Jozinović?

Džejla pozirala s misterioznim muškarcem, a fanovi se odmah zapitali: Je li to Jakov Jozinović?
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Foto: TikTok/Screenshot

Mlada pjevačica podijelila je kratki trenutak iz privatnog života, a pratitelji u komentarima već naveliko nagađaju o kome je riječ

22.7.2026.
22:12
Hot.hr
TikTok/Screenshot
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Mlada bosanskohercegovačka pjevačica Džejla Ramović (24) još je jednom uspjela privući veliku pozornost svojih pratitelja na društvenim mrežama i to samo jednim kratkim videozapisom. Ovoga puta u središtu interesa našao se kadar u kojem Džejla uživa u društvu nepoznatog muškarca, a njegovo je lice ostalo potpuno skriveno od kamere. Upravo taj sitni detalj bio je i više nego dovoljan da pokrene lavinu reakcija i znatiželjnih pitanja.

 

@dzejlar

 

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Nagađanja u komentarima ne prestaju

Kao što se moglo i očekivati, objava se ubrzo proširila mrežama, a odjeljak s komentarima brzo se ispunio raznim pretpostavkama i teorijama njezinih obožavatelja. Dok su jedni pokušavali odgonetnuti o kome je riječ i tko pravi društvo popularnoj pjevačici, drugi su se jednostavno zabavljali nagađati pozadinu cijele priče. Jedan od obožavatelja je naposlijetku shvatio o kome se radi te je naveo da je to influencer i Džejlin najbolji prijatelj, Marko Vuletić (26).

Podsjetimo, nedavno su regijom kružile glasine o ljubavnoj vezi između Džejle i popularnog pjevača Jakova Jozinovića (20), nakon što se društvenim mrežama počela širiti snimka Jakova u društvu nepoznate djevojke na brodu. Obožavatelje je misteriozna djevojka izgledom podsjetila na pjevačicu, stoga su pretpostavili da se radi o njoj. Niti jedno od njih dvoje te navode nije službeno potvrdilo, a umjesto izravnih odgovora, mlada pjevačica i dalje vješto čuva svoju privatnost te svojim potezima na mrežama redovito potiče maštu i radoznalost brojne publike.

 

Džejla RamovićJakov JozinovićLjubav
komentara
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