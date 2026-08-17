Šef iz snova radnici poklonio auto, otkrili kako ju je iznenadio: 'Zaslužila je, kao obitelj smo'

Netko će dobiti besplatne mahune, a netko je na dar već dobio automobil. Za 20 godina poslovne vjernosti i predanosti djelatnica je od vlasnika obrta u kojem radi dobila automobil.

Priča dolazi iz mjesta Vođinci u Vukovarsko-srijemskoj županiji, a zanimljivo je da je vlasnik obrta ujedno i načelnik Općine te saborski zastupnik Martin Kordić.

Što kaže na iznenađenje i kako je ono izgledalo, ispričala nam je vesela radnica Katarina Valentić.

"On me pozvao na kavicu jer radim 20 godina u lokalu. Uručio mi je buket, tortu i rekao 'imamo mi još nešto za tebe'. Kad sam došla i vidjela auto, bila sam totalno iznenađena", kazala je i zahvalila svom šefu na poklonu.

Poput nje, i njezina obitelj je bila oduševljena. "Pitali su kakav je to auto, ja kažem - izgleda da se isplati raditi kod tako dobrog gazde", dodala je.

'Nema skrivene namjere'

Iznenađenje je tim veće što radnica nije poticala priču kako joj treba auto. Priznaje da ju je šef par puta pitao ima li vozačku, ali nije ni pomišljala da bi se ovako nešto moglo dogoditi.

Sam poslodavac je također opisao kako je došao do ove ideje. "Jednom prilikom supruga i ja smo razgovarali što bismo Katarini mogli pokloniti i vrtjeli smo svakakve ideje. Poklanjanje vozila nam je bilo najsimpatičnije. To smo osmislili prije jedno šest mjeseci i realizirali u srpnju. U kolovozu, kada je bila godišnjica od potpisivanja ugovora, darovali smo Katarini vozilo", otkrio je Kordić.

S obzirom na to da je poduzetnik, obrtnik i političar, nameće se pitanje ima li tu skrivenog interesa ili politički marketing. "Ne krije se nikakav marketing, razdvojena je politika od poduzetništva. Katarina je to zaslužila, to joj je poklon od mog obrta. Mi smo kao mala obitelj, surađujemo 20 godina, nema zamjerki. Pogotovo sad kako imam druge dužnosti, ona je baš super uskočila. Imam puno povjerenje u nju i svaka joj čast", zaključio je.