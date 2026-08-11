Katarina Peović o životu izvan politike, dotaknula se i Alena Vitasovića

Političarka i glazbenica Katarinu Peović (51) javnost uglavnom poznaje kroz političke rasprave, saborske govore i društvene teme kojima se godinama bavi. No iza javne uloge postoji i druga strana njezina života – ona ispunjena glazbom, knjigama, sportom, kuhanjem, prijateljstvima i trenucima koji nemaju veze s politikom. U razgovoru za Net.hr otkriva kako izgleda njezina svakodnevica kada se ugase reflektori javnog djelovanja, koliko joj glazba pomaže pronaći ravnotežu te zašto su joj privatnost i odnosi s bliskim ljudima važni unatoč stalnoj izloženosti javnosti. Govori i o ljetima koja provodi u rodnom kraju svojeg oca, životnim lekcijama koje je naučila izvan politike te planovima koji spajaju njezine akademske i glazbene interese.

Foto: Emica Elvedji/PIXSELL

Kada niste u politici, kako izgleda vaš idealan slobodan dan?

Idealni dani uključuju red čitanja, red vježbe, red svirke i pjesme, druženje s prijateljima.

Glazba je važan dio vašeg života. Koliko vam rad u bendu pomaže da "isključite" političku svakodnevicu?

Glazba je ključan dio ''isključivanja''. Političke rasprave u koje se uključujem, najčešće zato što ne mogu stajati po strani, jako su iscrpljujuće. Glazba ima terapijski učinak smirivanja i opuštanja, ali i zajedništva s ljudima koje volim.

Koliko je ozbiljna vaša glazbena karijera? Možete li živjeti od nje?

Glazba mi sigurno nije izvor prihoda. Kako su pjesme benda Fronta izravno usmjerene protiv kapitala, on nas sigurno neće maziti. Svaki poziv mojeg benda da se negdje predstavimo istovremeno je i društveni ''statement''.

Špica sezone se bliži. Kako ćete provesti ljeto?

U kraju iz kojeg potječem - Segetu, blizu Trogira, odakle je moj otac.

Foto: Barbara Trbojevic

Imate li neko mjesto u Hrvatskoj kojem se uvijek vraćate?

Od rođenja, svake godine sam u Segetu.

Koju knjigu, seriju ili film biste preporučili svima ovog ljeta?

Čitajte Slobodana Šnajdera ''Anđeo nestajanja''. Ta knjiga budi nadu u žene koje politički misle i koje se same mogu izgraditi, ne samo mimo sustava, već usprkos njemu.

Koliko vam je važno sačuvati privatnost unatoč javnom poslu?

Nikada nisam svoj privatni život uključivala u politiku. Onda su mediji pak pisali da sam ''skrivala svoju vezu''...

Ljudi vas često doživljavaju kroz političke stavove. Što bi ih najviše iznenadilo kada bi vas upoznali privatno?

Često mi ljudi kažu kada me upoznaju, ''ti si potpuno drugačija nego što te mediji prikazuju''. Volim pjevati, svirati, plesati, baviti se sportom.

Foto: Barbara Trbojevic

Što vam je najveći luksuz u svakodnevnom životu?

Trudim se svakog dana kuhati, to je nekad luksuz i zbog vremena, ali i zbog namirnica na kojima najmanje štedim u odnosu na druge izdatke.

Što za vas znači ljubav i koliko je teško održati kvalitetan odnos uz tempo javnog života?

Dijelovi mojeg života su često javno vidljivi, tako da je ljubav sigurno na udaru zbog toga.

Vjerujete li da partner mora dijeliti vaše političke stavove ili su razlike dobrodošle?

Važno je da postoji razgovor, debata, da ne slušamo od partnera ''nemoj gnjaviti'' kada pričamo o politici. Partneri sigurno ne moraju biti identičnih političkih stavova, ali mora postojati uvažavanje.

rije nekoliko mjeseci povezivali su vas s glazbenikom Alenom Vitasovićem. Je li vam to smetalo?

Kada je krenula ta priča ja sam najprije ponavljala doslovno, ''nemam komenara'' na svaki novinarski upit, jer mi se činilo da je moj privatni život jedno, a politički sasvim drugo. Onda me Alen naučio da ne ide tako. Mi nismo nikad bili par, no Alen je divna osoba, talentirani glazbenik, drug i suborac. Iskren je, zbog toga trpi ozbiljne udarce.

Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

Koja vam je najveća životna lekcija koju niste naučili u politici već kroz glazbu ili privatni život?

Glazba me naučila da bez emocije nema kreacije. Vještina je važna, ali razlog za pjesmu je još bitniji. Možeš imati najbolji glas i svirati virtuozno, ali ako nemaš o čemu pjevati, to je sve nebitno.

Koji su vam planovi za nakon ljeta?

Posvetiti se radu na fakultetu, te objaviti knjigu o Saboru u kojoj ću okupiti svoja iskustva parlamentarne borbe. Nadam se da ćemo objaviti i album grupe Fronta koji već imamo u priprema.