ZANIMLJIV SPOJ /

Katarina Peović razjasnila odnos s Vitasovićem i otkrila što misli o njemu: 'Domoljub je, ali...'

Katarina Peović razjasnila odnos s Vitasovićem i otkrila što misli o njemu: 'Domoljub je, ali...'
Foto: Srecko Niketic/pixsell

Nakon brojnih šuškanja o njihovu odnosu, Katarina Peović odlučila je stati na kraj nagađanjima i objasniti kako gleda na Alena Vitasovića

18.1.2026.
17:32
Hot.hr
Srecko Niketic/pixsell
Posljednjih mjeseci u javnosti se često nagađalo o odnosu između Katarina Peović (51) i Alen Vitasović (57), osobito nakon njihove zajedničke glazbene suradnje koja je iznenadila domaću publiku. Šuškanja o navodnoj romantičnoj vezi sada je odlučila razjasniti i sama Peović.

Foto: Emica Elvedji/pixsell

Naime, kako je istaknula u razgovoru s članovima umjetničkog kolektiva Fronta, između nje i Vitasovića ne postoji ljubavni odnos, već prijateljstvo i međusobno poštovanje. Tu informaciju potvrdili su i ljudi bliski Fronti, naglasivši da je riječ isključivo o profesionalnoj i prijateljskoj povezanosti.

U razgovoru za Story, Katarina Peović osvrnula se na odnos s Alenom Vitasovićem te razjasnila glasine koje su se posljednjih mjeseci pojavile u javnosti.

Tom je prilikom istaknula kako Vitasovića iznimno cijeni kao umjetnika i osobu, naglasivši: "Alen je domoljub, ali nije nacionalist niti šovinist“ dodajući kako cijeni njegovu iskrenost i otvorenost prema društvenim pitanjima.

POGLEDAJTE VIDEO: Hrvatski film 'Fiume o morte' u lovu na Europskog Oscara: 'Ako bude sreće...'

Alen VitasovićKatarina PeoviĆOdnos
