Stigli rezultati istrage: SAD je kriv na napad na iransku školu

Vojna istraga utvrdila je da su Sjedinjene Američke Države krive za napad na iransku osnovnu školu za djevojčice, objavio je NY Times, pozivajući se na više izvora.

Napad se dogodio 28. veljače na zgradu osnovne škole za djevojčice u iranskom Minabu, i to zbog greške u odabiru cilja.

Američke snage tog su dana izvodile napade na obližnju bazu Islamske revolucionarne garde (IRGC), koja se nalazi tik uz školu.

Prema preliminarnim nalazima istrage, školska zgrada je prije deset godina bila dio tog vojnog kompleksa.

Škola je kasnije odvojena zidom i pretvorena u osnovnu školu za djevojčice.

Neažurirani podaci

"Časnici u američkom Središnjem zapovjedništvu koristili su zastarjele koordinate cilja koje je dostavila Agencija za obrambenu obavještajnu djelatnost, navode izvori upućeni u istragu.

Nalazi su preliminarni, a ključna pitanja još nisu odgovorena.

Jedno od njih je i zbog čega zastarjeli podaci nisu bili ažurirani prije izvođenja napada?

U napadu je poginulo najmanje 165 ljudi, većinom djevojčica, objavili su iranski mediji.

Američki predsjednik Donald Trump za napad je najprije okrivio Iran i nepreciznost njihovih raketa. Kasnije je rekao da ne zna dovoljno o događaju, ali da je spreman prihvatiti rezultate istrage, kakvi god bili.

Sve o današnjem napadu na Iran pratite uživo na net.hr OVDJE.

POGLDAJTE VIDEO Zoran Milanović poslao poruku koja će odjeknuti u Bruxellesu