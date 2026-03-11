Medicinska sestra pljačkala pacijente, pa otišla na godišnji odmor: Evo kako je uhvaćena

Medicinska sestra u pulskoj bolnici potkradala je pacijente. Uhićena je i čeka je kazneni postupak. Osude stižu sa svih strana, od nadležne komore do Udruge pacijenata.

Pulska policija dovršila je kriminalističko istraživanje nad 39-godišnjom medicinskom sestrom koju sumnjiče da je od prosinca do ožujka pacijentima krala nakit u bolnici. Tereti je se za šest kaznenih djela teške krađe. Policija je istragu pokrenula nakon što su zaprimljene prijave oštećenih pacijenata i članova njihovih obitelji.

"Policija je zaprimila prijave oštećenih osoba ili članova njihovih obitelji, tako da je započeto jedno sveobuhvatno kriminalističko istraživanje u kojem se, između ostalog, provjeravalo tko je sve imao pristup tim osobama i priliku počiniti to kazneno djelo", izjavila je glasnogovornica Policijske uprave istarske Suzana Sokač.

Policija pronašla dio ukradenih predmeta

Istragom je utvrđeno kako sumnja pada na 39-godišnju medicinsku sestru koja je imala pristup pacijentima. Policija je pronašla dio ukradenih predmeta.

"Policija je tijekom pretraga pronašla dio otuđenih predmeta i ti predmeti vratit će se oštećenim osobama nakon što više ne budu potrebni za vođenje kaznenog postupka", dodala je Sokač.

Vrijednost ukradenog nakita procjenjuje se na više tisuća eura, a vijest je brzo odjeknula Pulom. Građani su ogorčeni.

"Dno dna! Po meni to treba kazniti i to dobro kazniti", poručio je Toni iz Pule. Mladen kaže da je riječ o sramotnom činu jer su žrtve bili bolesni ljudi.

Opća bolnica Pula potvrdila je da surađuje s nadležnim institucijama.

"Opća bolnica Pula u potpunosti surađuje s nadležnim institucijama te će sve relevantne informacije biti dostupne po okončanju postupka, u skladu s važećim propisima i mogućnostima ustanove", poručili su iz bolnice.

'Vrlo neugodno iskustvo'

Slučaj je najoštrije osudila i Hrvatska komora medicinskih sestara. Predsjednik Komore Mario Gazić kaže kako će njihov Sud odlučivati hoće li protiv medicinske sestre biti pokrenuti postupci.

"Kao regulatorno tijelo obvezni smo pokrenuti postupke vezane uz odgovornost nakon takvog čina. Postoje i određene sankcije koje određuje Sud Komore, a one se kreću od opomene pa sve do trajnog oduzimanja odobrenja za samostalni rad", rekao je Gazić.

Predsjednik udruge Koalicija udruga u zdravstvu Ivica Belina kaže kako je riječ o vrlo neugodnom slučaju jer su pacijenti u bolnici posebno ranjivi.

"Pacijenti upravo u trenutku primanja zdravstvene zaštite imaju povjerenje u medicinsko osoblje, pogotovo u medicinske sestre s kojima su najviše u kontaktu, tako da je ovo za njih vrlo neugodno iskustvo", istaknuo je Belina.

Policija sumnja da je medicinska sestra krala od šest pacijenata u dobi od 36 do 89 godina. Nakon ispitivanja puštena je na slobodu uz izrečene mjere opreza. Kako doznajemo privedena medicinska sestra je od jučer na već prije dogovorenom godišnjem odmoru.