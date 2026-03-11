Komora o medicinskoj sestri koja je pacijentima krala nakit: 'Neprihvatljivo, ovo je izolirani slučaj'

Hrvatska komora medicinskih sestara (HKMS) osudila je u srijedu krađu u pulskoj bolnici, nakon što se doznalo da je uhićena medicinska sestra (39) zbog sumnje da je pacijentima krala nakit, no istaknuli su da je riječ o izoliranom slučaju koji ne smije baciti sjenu na rad drugih koji svoj posao obavljaju časno.

"Hrvatska komora medicinskih sestara najoštrije osuđuje svaki oblik zlouporabe povjerenja pacijenata, uključujući i slučaj koji se prema navodima iz medija odnosi na krađu nakita u pulskoj bolnici koju je počinila medicinska sestra. Takvo ponašanje potpuno je neprihvatljivo te je u suprotnosti sa zakonima Republike Hrvatske, profesionalnim standardima i temeljnim etičkim načelima sestrinske profesije", kažu iz Komore.

'Izolirani slučaj'

Ističu da medicinske sestre i medicinski tehničari u Hrvatskoj svakoga dana obavljaju svoj posao savjesno, odgovorno i s dubokim osjećajem profesionalne i ljudske odgovornosti prema pacijentima. "Njihov rad temelji se na povjerenju, empatiji, stručnosti i poštivanju dostojanstva svake osobe o kojoj skrbe. Ovakav izolirani slučaj ne smije baciti sjenu na tisuće medicinskih sestara i tehničara koji svoj posao obavljaju časno, profesionalno i u skladu s najvišim etičkim standardima”, rekao je predsjednik HKMS-a Mario Gazić.

U priopćenju, komora zaključuje da su medicinske sestre i medicinski tehničari jedan od ključnih stupova zdravstvenog sustava i svakodnevno predano skrbe o zdravlju i dobrobiti pacijenata.

Vijest o krađi u bolnici odjeknula je nakon što je pusla policija u utorak potvrdila da je dovršila kriminalističko istraživanje nad medicinskom sestrom i objavila detalje šokantnog slučaja. Medicinsku sestru uhićenu u ponedjeljak sumnjiče za ukupno šest kaznenih djela teške krađe, a neslužbeno se doznaje da je pacijentima krala nakit u vrijednosti od nekoliko tisuća eura. Dio ukradenih stvari policija je pronašla tijekom pretrage prostora.

Prema navodima policije, medicinska sestra je u razdoblju od 16. prosinca do 5. ožujka iskorištavala bespomoćnost i teško zdravstveno stanje pacijenata u bolnici u dobi od 36 do 89 godina te im je otuđila različite komade nakita.

Uz kaznenu prijavu, medicinska sestra je predana u pritvorsku jedinicu Policijske uprave istarske, a policija nastavlja utvrđivati ​​sve okolnosti slučaja, kao i mogućnost da je počinjeno još sličnih kaznenih djela.

