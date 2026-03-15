Dva lica borbe za vlast: Mađari izašli na ulice, a ovo se Orbanu neće svidjeti

Dvije suprotstavljene političke stranke u Mađarskoj su u nedjelju organizirale velike skupove dok oštra kampanja desničarskog premijera Viktora Orbana i njegovog izazivača s desnog centra Petera Magyar ulazi u ključnu fazu uoči parlamentarnih izbora 12. travnja.

Orban, koji je na vlasti od 2010., suočava se s možda najtežim parlamentarnim izborima nakon tri godine stagnacije, rasta životnih troškova i jačanja proeuropskog suparnika kojeg mnogi smatraju pouzdanom alternativom.

I Orbanova stranka Fidesz i Magyarova Tisza su nedjelju organizirale velike povorke u Budimpešti kako bi obilježile dan izbijanja revolucije u zemlji 15. ožujka 1848. te okupile svoje pristaše, pri čemu većina predizbornih anketa pokazuje da Tisza uživa veliku prednost.

Orban izbore predstavlja kao odabir između rata i mira, optužujući svoje suparnike da kuju zavjeru ne bi li Mađarsku uvukli u rat koji bjesni u susjednoj Ukrajini od ruske invazije u veljači 2022., što su optužbe koje oporba poriče.

No, Orbanove poruke su dobro primili njegovi pristaše na ulicama Budimpešte koji namjeravaju hodati do zgrade parlamenta kako bi čuli govor nacionalističkog čelnika.

"Mađari, mladi ili stari, ne bi trebali biti slani na bojišnicu jer je ovo besmislen rat", kazala je Maria Erdelyi na skupu. "Ovdje se samo radi o novcu i ni o čemu drugome".

Orban se dugo sukobljava s Europskom unijom zbog Ukrajine, pored brojnih drugih pitanja.

Prkoseći Bruxellesu, održava srdačne veze s Moskvom, odbija Ukrajini poslati oružje te tvrdi da se Kijev nikada ne može pridružiti Uniji.

Jozsef Lados je Orbana nazvao "najboljim političarom Europe", kazavši da bi Mađarska trebala izabrati njega umjesto da riskira s Magyarom, kojeg je opisao kao "pustolova".

Magyar je Orbanovu kampanju odbacio kao smiješnu "propagandu", no Tisza je bila oprezna kada je riječ o Ukrajini, tvrdeći da se protivi bilo kakvom ubrzanom pristupnom procesu za Kijev te da će o tom pitanju raspisati obvezujući referendum ako dođe na vlast.