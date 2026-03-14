UŽAS /

Olimpijski pobjednik nakon stravičnog pada završio u bolnici, jezive fotografije obilaze svijet
Foto: NTB, NTB/Alamy/Profimedia
Samo nekoliko tjedana nakon što je ispisao povijest na Zimskim olimpijskim igrama, najveća zvijezda skijaškog trčanja, Norvežanin Johannes Høsflot Klæbo, doživio je dramatičan pad na utrci Svjetskog kupa u Drammenu.
1 /20
Pobjednički niz Johannesa Hoesflota Klaeba zaustavljen je u polufinalu sprinta klasičnim načinom za Svjetski kup u skijaškom trčanju u norveškom Drammenu, jer je aktualni šesterostruki olimpijski pobjednik sudjelovao u padu četvorice trkača te ostao bez plasmana u finale.

Na uskoj, improviziranoj stazi, američki trkač Ben Ogden je na blagom spustu u zavoju svojom skijom nagazio na Klaebovu, izgubio ravnotežu i pao, pokupivši pritom i najboljeg trkača svijeta te još dvojicu natjecatelja.

Klaebo je nakon pada ostao ležati držeći se za glavu i napustio je stazu u pratnji liječničkog osoblja i kasnije mu je nakon posjeta bolnici dijagnosticiran potres mozga. U našoj galeriji pogledajte kako je taj pad izgledao.

14.3.2026.
21:27
M.G.
Marius Simensen/Bildbyran Photo Agency/Profimedia
Skijaško TrčanjePadBolnicaPotres Mozga
