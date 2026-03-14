Olimpijski pobjednik nakon stravičnog pada završio u bolnici, jezive fotografije obilaze svijet

Pobjednički niz Johannesa Hoesflota Klaeba zaustavljen je u polufinalu sprinta klasičnim načinom za Svjetski kup u skijaškom trčanju u norveškom Drammenu, jer je aktualni šesterostruki olimpijski pobjednik sudjelovao u padu četvorice trkača te ostao bez plasmana u finale.

Na uskoj, improviziranoj stazi, američki trkač Ben Ogden je na blagom spustu u zavoju svojom skijom nagazio na Klaebovu, izgubio ravnotežu i pao, pokupivši pritom i najboljeg trkača svijeta te još dvojicu natjecatelja.

Klaebo je nakon pada ostao ležati držeći se za glavu i napustio je stazu u pratnji liječničkog osoblja i kasnije mu je nakon posjeta bolnici dijagnosticiran potres mozga.