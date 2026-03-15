Kim Jong Un nakon lansiranja raketa uzeo lopatu i s kćeri sadio drveće: Jedan detalj svima upao u oči

Sjevernokorejski vođa Kim Jong Un u subotu je osobno nadgledao testiranje čak dvanaest raketnih lansera, a uz njega je cijelo vrijeme bila i njegova kći Kim Choo-ae, s kojom je nakon lansiranja sudjelovao u masovnoj akciji sadnje drveća.

Snimke s nepoznate lokacije u Sjevernoj Koreji najprije prikazuju vođu kako izbliza promatra lansiranje raketa koje jedna za drugom paraju nebo, a potom ga u potpuno drukčijem prizoru prikazuju na civilnom događaju u glavnom gradu, gdje je zajedno s kćeri uzeo lopatu u ruke i počeo kopati.

Visoki dužnosnici režima također su uzeli lopate i počeli kopati rupe za sadnju, a prizor koji je posebno privukao pažnju bio je Kimova kći, koja je posao odradila u cipelama s visokom petom.

Ona se uz oca sve češće pojavljuje na vojnim paradama i testiranjima projektila, što dodatno raspiruje spekulacije da je priprema za buduću ulogu u vrhu režima.

Zajedinčke vojne vježbe

Prema navodima državne novinske agencije KCNA, Pjongjang je test izveo kao odgovor na godišnje zajedničke vojne vježbe SAD-a i Južne Koreje. Tijekom demonstracije Kim je poručio da je cilj pokazati razornu snagu taktičkog nuklearnog oružja i unijeti nelagodu među protivnike unutar dometa od 420 kilometara.

Stručnjaci upozoravaju da ovakvi veliki raketni sustavi brišu granicu između topništva i balističkih projektila jer tijekom leta mogu stvarati vlastiti potisak i biti navođeni prema cilju. Sjeverna Koreja već je ranije tvrdila da pojedini sustavi mogu nositi i nuklearne bojeve glave, piše The Independent.

Analitičari smatraju da Kim Jong Un želi pokazati kako njegova vojska može probiti proturaketnu obranu i preživjeti eventualne preventivne napade. Jedan od stručnjaka iz Seula tvrdi da režim pokušava poslati jasnu poruku - čak i ako bi njegove snage bile napadnute, Sjeverna Koreja i dalje može uzvratiti udarcem koji bi protivniku nanio ogromnu štetu.

