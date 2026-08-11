Skorin pitao Milinovića je li uhićeni njegov čovjek, on uzvratio: 'Pridružujete se hejterima'

Zbog Gospića je održan hitan sastanak vladajuće koalicije i sve je ok. Predsjednik Domovinskog pokreta koji je jučer govorio da se mora hitno reagirati kao da se izlio tanker u Jadran, danas više ne spominje tankere. A premijer je potom na presici govorio o našem izvrsnom kreditnom rejtingu i izvrsnoj turističkoj sezoni. Zbog te izvrsnosti, kaže, njegovi politički protivnici moraju naći nešto i prenapuhati dramu. Sad ako sjedite do nekog dok gledate ovo evo vam prilike za brzu okladu - je li Andrej Plenković više puta danas rekao riječ histerija ili riječ panika? I.. jeste spremni. Ovo je rezultat: 11:4.

O svemu sada u studiju razgovaram s gradonačelnikom Gospića Darkom Milinovićem.

Evo čuli ste premijera, zašto histerizirate i paničarite bez veze?

Ja ako trebam ocijeniti današnju tiskovnu konferenciju premijera Plenkovića, ja bih rekao s obzirom na najavu izvanrednu da će biti neka ostavka, da će reći što prije ćemo krenuti sa sanacijom. Rekao bih, tresla se brda, rodio se, ne miš nego niš za nas u Lici i Gospiću. Rekao je Abraham Lincoln: neke ljude možeš lagati neko vrijeme, neke ljude možeš lagati sve vrijeme, ali sve ljude ne možeš lagati sve vrijeme. Premijer Plenković je rekao neistinu kada je rekao da se nije moglo ići odmah u direktni postupak. Zakon o javnoj nabavi kaže ovako: Ukoliko su izvanredne situacije koje se nisu mogle predvidjeti, a na koje nije utjecao naručitelj, može se ići u direktni pregovarački postupak. Išlo se u javnu nabavu. Ok, završila je 27. 5. Nakon toga ponovno se moglo ići na direktni postupak nagodbe pod istim uvjetima. Međutim, Fond mijenja, ne više 3,5 tisuće tona, nego 4,150 tisuća tona. Zbog toga ponovno nije mogao ići proces direktne pogodbe. Dakle, izgubljeno je nepovratno godinu i pol dana. I premijer Plenković kaže da razumije oporbu da su nove ankete rekle da oporba pada, a ja razumijem građane zbog kojih sam ovdje i od kojih sam izabran i zbog kojih ću napraviti sve da i laži o Gospiću, a i opasni otpad da ode što prije iz Grada Gospića. U godinu i pol dana ni jedne jedine kile. Nedopustivo.

Rekli ste ostavku odgovornih. Čiju ostavku?

Zna se tko je tu odgovoran. Zamolio sam državnog odvjetnika da me primi. Napokon sam danas dobio odgovor. Ali po pitanju litija. I jedna i druga stvar su povezane pa ćemo vidjeti.

Je li vas razočarao Domovinski pokret? Jučer su bili dosta žešći.

Ja sam jučer skoro postao simpatizer Domovinskoga pokreta. Čujem i ne vjerujem vlastitim ušima. Bravo, Ivane. Bravo Penava. Usudio se reći ono što 90 posto građana Hrvatske misli. Ja mislim kako ću na idućim izborima zaokružiti njih. Danas doživljavamo šok, ali čekamo još reakciju Ivana Penave. Danas ili sutra. Uglavnom premijer Plenković ga je poklopio.

Ministrica, kaže, ne može ići hitna sanacija, jučer nam je tu deset minuta direktor Fonda za okoliš isto govorio. I da način na koji se sada radi je po zakonu. To je procedura i ne može brže od toga. Vi ne vjerujete?

Ne, ne vjerujem, to je laž. Dakle, ja sam prije godinu i pol dana rekao vidjet ćete da će na kraju doći do direktnog pregovaračkog postupka.

Premijer kaže, ne postoje hrvatske tvrtke. Ne postoje lokacije u Hrvatskoj gdje se to može samo tako.

To daje samo percepciju da ova Vlada ne zna kako zbrinuti taj otpad. Premijer Plenković se danas hvali s Varaždinom kako su riješili i Varaždin, ali to nije za usporedbu. Dakle, u Varaždinu nisu nađeni kemijski elementi koji ugrožavaju zdravlje ljudi. Ovdje jesu i to je suštinska razlika i u Varaždinu ne bi i nije trebalo deset godina. Ne treba direktni pregovarački postupak u Gospiću, ne treba - nego mora. Predsjednik Vlade mora u Gospiću ići u pregovarački postupak. I napokon pozdravljam inicijativu s kojom smo sukladni. Malo smo imali nekakvih razmirica. Oni su, pazite zgroženi današnjom tiskovnom konferencijom, a prije tjedan dana bili su jako zadovoljni sa sastankom ministara.

Nisam siguran da je u Varaždinu isti baš način testiranja tla rađen kao i ovdje u Gospiću, ali dobro. Da vas pitam samo vezano za to razdoblje kad ste vi bili župan od 2017. - 2021. Šinceki su tamo ordinirali nesmetano?

E, vi se sada pridružite hejterima koji bi htjeli da sam ja odgovoran. Šincek je došao tamo '22. godine i od 22. - 24. je tamo bio taj kriminal.

Ali dolazili su i prije.

Ali ja sad spominjem imena i prezimena. Presumpcija nevinosti uvijek postoji. Dakle, vrlo jasno. Uskok je rekao 22. - 24. Uzalud vam trud svirači, pa i onima koji žele da sam ja tobože odgovoran. Ja nisam bio ni župan ni gradonačelnik. Bio sam doktor u gospićkoj bolnici jer je HDZ rušio mene zajedno s Karlom Starčevićem, koji je kasnije zajedno sa svojom zamjenicom Kristinom Pršom doveo spornog investitora.

Je li ovaj uhićeni viši službenik izdavao dozvole i prije?

Je, izdavao i prije dozvole.

Pa tad ste i vi bili.

A ne kad je tu.

Te dozvole koje se spominju u predmetu.

Ne, ne. Uzalud vam trud svirači. To je bilo poslije mene.

Poslije vas, ali između 2017. i 2021.

On je izdavao dozvole za neke druge stvari. Ne znam tu.

Jeste li vi vidjeli te kamione?

Ne. Tamo prolaze i sada desetke ili stotine kamiona. Ima jedna firma i prolazi. Ljudi su vjerojatno mislili da dovoze tvari od kojih će se raditi te kućice. E bravo, ekskluziva za vas. Ali, neću vam je ostaviti. Danas sam dobio dokument od jednog djelatnika jer ga službeno nije bilo gdje kaže - 10. listopada 2023. u 13,48. jedan od građana poslao je mail da se tamo zbrinjavaju deseci tisuća tona otpada. Znači, grad, institucija Grada je tu informaciju imala. Dokument postoji.

Tada vi niste bili gradonačelnik. Niste bili župan, ali ja pričam sad o ovom razdoblju dok ste vi bili župan. Ovaj gospodin koji je uhićen? Je li on vaš čovjek? Jeste li vi djelomično odgovorni?

Uzalud vam trud svirači. Dakle, nije građevinska dozvola izdana, odnosno ta dozvola nije izdana kada sam ja bio župan, a on je tamo od mog mandata petnaest, dvadeset godina.

Je li vas strah da vam ljudi u Gospiću, ljudi u Lici neće vjerovati da niste znali?

Ljudi u Lici vjeruju. Jer izbori koji su bili prije mjesec i pol dana. Ja sam dobio sedamdeset i nešto posto. Pomeo sam HDZ i ne znam zašto toliko inzistirate na mojoj odgovornosti. Inzistirajte na Plenkovićevoj, na Vladinoj ili na odgovornosti Državnog odvjetništva. Zašto mene? Nisam bio župan. Nisam bio gradonačelnik i nije dozvola izdana. Da sam ja bio, vjerojatno bi me pozvali na nekakav razgovor.

Je li vas itko zvao?

Pa nije me nitko zvao. Čudno da nije zvao, ne mene, nego gradonačelnika tadašnjeg. Željka Šikić je bila u Gradu Gospiću kod Kristine Prše i rekla joj da je zabrinuta za to. Ja govorim ono što sam što sam čuo. I odgovoreno je da vjeruje u teorije zavjere. Ali ovo izvješće, odnosno vještačenje je vrlo upitno.

Imali smo danas gospodina Capaka koji je govorio o tome da je voda sigurna za piti. Pijete li vi vodu?

Pijem, kako ne.

Da li vas pitaju iz vrtića i škole - što da kažem roditeljima kad me pitaju?

Histerija je zavladala u Gospiću.

Sad govorite kao premijer.

Ja ne govorim kao premijer. Ja govorim da premijer ne govori istinu u ovom slučaju. On to nije rekao. Vi ste mene pitali je li histerija i panika? Pa je dijelom. Dakle, ima puno gorih stvari. Mene jedan čovjek pitao - vodim krave na pojila, smiju li piti. To je to. Onda možete misliti kako zbog neodgovornih izjava pojedinaca, što se tiče pitke vode, je do toga došlo, a ljudi su s pravom zabrinuti i čekamo prvi kilogram da se tog opasnog otpada odvede, izveze iz Gospića.

Vaša je procjena ako se nastavi ovo sve ovim putem koji sada ide, kako je rekao premijer, danas, dakle, do 25. 8. je taj prvi dio procesa gotov. Za koliko bi to moglo biti?

Značajno je da se dok traje, istraga, daju vještačenje na uvid javnosti.

Ovo je iznimna situacija. Već smo objasnili puno puta.

Zašto nije interes Hrvatske da se kaže koja firma u Italiji, koja firma u Njemačkoj, koja firma u Sloveniji i koja firma u Hrvatskoj je prodavala taj otpad i tko su vlasnici i to je interes. Pa neka državni odvjetnik i to objavi. Međutim, on je bacio vrući krumpir u ruke Andreja Plenkovića, jer u izvješću vrlo jasno, kaže, daljnja onečišćenja ovise isključivo o hitnoj sanaciji i to je premijer Andrej Plenković, odnosno vlada, odnosno da budem još konkretniji - ministarstvo.

Koji rok očekujete da će se to očistiti?

Frapirao sam se izjavom ministrice Vučković koja je rekla da u njezinom mandatu to neće započeti. To je katastrofa. Da se mene slušalo barem ovih tri i pol do pet tisuća tona bio bi već odvezeno.