Novinar Direkta uhvatio Sean Penna i pitao kako mu se sviđa Hrvatska: Evo što je rekao!

Sean Penn i Adrien Brody stigli su u Hrvatsku zbog snimanja filma "Snake Island", a ekipa RTL Direkta pokušala je doći do dvojice oskarovaca. Penn, poznat po tome da nije pretjerano sklon novinarima i paparazzima, na pitanje kako mu se sviđa u Hrvatskoj jednostavno je okrenuo leđa.

Ni Adriena Brodyja ekipa nije uspjela ništa pitati, no holivudske zvijezde nisu jedina velika imena koja su ovih dana stigla u Hrvatsku. Snimljen je i američki redatelj Doug Liman, koji radi na filmu "Snake Island".

Film je inspiriran istinitom pričom o sabotaži plinovoda Sjeverni tok u Baltičkom moru 2022. godine, a prati tajni tim ukrajinskih ronilaca na opasnoj podvodnoj misiji.

Zagreb glumi Ukrajinu, Pula Baltik

Iako je radnja smještena u Ukrajinu i na Baltičko more, dio filma snima se upravo u Hrvatskoj. Zagreb je ovoga puta dobio ulogu Ukrajine.

Penn i Brody snimali su scene u Mihanovićevoj ulici u središtu Zagreba, nakon čega se set, prema informacijama RTL Direkta, seli u Pulu. Ondje će Jadransko more "glumiti" Baltik.

Nije poznato snima li se film i u drugim državama, no produkcija bi u Hrvatskoj trebala provesti 19 dana.

"To su zvučna holivudska imena i naravno da su ljudi zainteresirani, zanima ih što se događa, zašto su tu i koji će to film biti. Devetnaest dana su ovdje, to je jako puno. To je među tri najveća projekta koja su najavljena do sada u ovoj godini", rekao je ravnatelj Hrvatskog audiovizualnog centra Chris Marcich.

Velike strane produkcije pritom ostavljaju i ozbiljan novac.

"Potrošnja, nekakav prosjek, iznosi oko 200 tisuća eura dnevno za takve velike filmove", rekao je Marcich.

Ako se taj prosjek primijeni na 19 dana snimanja, riječ je o približno 3,8 milijuna eura.

Zašto je Hollywood ponovno izabrao Hrvatsku?

Filmski kritičar Nacionala Dean Sinovčić smatra da je za dolazak produkcije ključna bila lokacija.

"Koliko znamo, film će se snimati u Puli, akcija na moru u blizini Pule. Takvu lokaciju nema nijedna zemlja u okruženju i jasno je da je lokacija bila presudna u dolasku produkcije filma 'Snake Island'", rekao je Sinovčić.

Hrvatska stranim produkcijama nudi i financijske poticaje, odnosno povrat dijela sredstava potrošenih tijekom snimanja. Ipak, slične pogodnosti nude i druge zemlje u ovom dijelu Europe, zbog čega bi u ovom slučaju hrvatske lokacije mogle biti važnije od same cijene produkcije.

Od 2012. godine, otkada postoje filmski poticaji za strane produkcije, u Hrvatskoj je snimano oko 150 projekata, a strane produkcije tijekom njih su potrošile više od 309 milijuna eura.

"To znači da se naši djelatnici zapošljavaju, da ti ljudi negdje spavaju, negdje jedu. I da se lokacije na kojima se snima promoviraju", ističe Marcich.

Od Igre prijestolja do Mamma Mije

Najpoznatiji primjer takve promocije svakako je Dubrovnik, koji je zahvaljujući seriji "Igra prijestolja" postao prepoznatljiv milijunima gledatelja kao King's Landing.

"Prvi put kad smo vidjeli Dubrovnik, šokirali smo se. Cijeli je grad izgledao točno kako smo nacrtali King's Landing", svojedobno je rekao izvršni producent "Igre prijestolja" David Benioff.

Dubrovnik je poslije postao i luksuzni Canto Bight u filmu "Star Wars: The Last Jedi".

Hrvatski otoci također su glumili neke druge krajeve svijeta. U nastavku filma "Mamma Mia!" Vis je predstavljao Grčku, a pred kamerama su ondje bili Pierce Brosnan, Colin Firth i Meryl Streep.

Salma Hayek i Samuel L. Jackson snimali su pak u Rovinju, Vodnjanu, Motovunu, Rijeci i Zagrebu. Hrvatska je bila kulisa i za akcijski film "Canary Black" s Kate Beckinsale.

Filmska povijest Zagreba seže i mnogo dalje. Još 1986. Jackie Chan projurio je Dolcem snimajući "Armour of God".

Je li Hrvatska doista "Crolywood"?

Velika holivudska imena redovito potiču priče o Hrvatskoj kao novoj velikoj filmskoj destinaciji, ali Sinovčić upozorava da ipak treba biti realan.

"Čim se snima jedan film, odmah se Hrvatska proglašava Crolywoodom, velike zvijezde su došle i tako dalje. Hrvatska u tim razmjerima nije velika svjetska destinacija, pogledajte samo što rade Česi ili pak Mađari", kaže.

Ipak, Hrvatska ima nešto što konkurencija poput Mađarske nema – Jadransko more. Upravo će ono ovoga puta pred kamerama postati hladni Baltik.

A zahvaljujući tome, Sean Penn i Adrien Brody ovih dana snimaju usred Zagreba i na hrvatskoj obali – čak i ako Penn zasad nije raspoložen otkriti kako mu se Hrvatska sviđa.