Sean Penn se spremio za hrvatsko ljeto: Legenda u Zagrebu nosi opake naočale, a slavit će i rođendan

Dvostruki oskarovac Sean Penn stigao je u Zagreb zbog snimanja novog trilera Snake Island. S njim je i Adrien Brody, a hrvatska metropola ovih je dana pretvorena u pravu 'ratnu zonu'.

Zagreb je ovih dana dobio malo holivudskog sjaja, ali i prilično uvjerljivu ratnu scenografiju. Ispred hotela Esplanade i u Mihanovićevoj ulici postavljene su barikade i vreće s pijeskom, dok se na setu mogu vidjeti statisti u ukrajinskim vojnim uniformama.

Razlog je snimanje filma Snake Island, novog političkog trilera koji režira Doug Liman, redatelj filmova The Bourne Identity, Mr. & Mrs. Smith i Edge of Tomorrow. Na setu su viđeni oskarovci Sean Penn i Adrien Brody.

Penn je jedan je od najpoznatijih američkih glumaca svoje generacije. Osvojio je tri Oscara – za Mystic River, Milk i, najnovije, za sporednu ulogu u filmu One Battle After Another.

Film koji snimaju inspiriran je jednim od najvećih geopolitičkih misterija posljednjih godina – sabotažom plinovoda Nord Stream u Baltičkom moru 2022. godine.

Prema dosad objavljenim informacijama, radnja prati tajni tim ukrajinskih ronilaca koji kreću u opasnu podvodnu misiju u razdoblju rastućih napetosti između Rusije i Ukrajine, neposredno prije ruske invazije.

Hrvatska je važan dio produkcije. Prema riječima ravnatelja Hrvatskog audiovizualnog centra Chrisa Marcicha, film u Hrvatskoj ima ukupno 19 snimajućih dana. Zagrebački dio snimanja završava 11. kolovoza, nakon čega se ekipa seli prema obali, a snimanje bi početkom rujna trebalo završiti u Puli.

To znači da Penn i Brody neće cijelo hrvatsko snimanje provesti u Zagrebu, a to je posebno zanimljivo jer Penn 17. kolovoza puni 66 godina. Za sada nema nikakve javne informacije o tome gdje će Penn proslaviti rođendan. No, prema rasporedu snimanja koji je objavio HAVC, zagrebački dio završava već 11. kolovoza, a produkcija se zatim seli prema obali.

Stoga je, barem prema trenutno dostupnim informacijama, puno izglednije da Penn rođendanske svijeće neće ispuhati u Zagrebu, nego negdje na hrvatskoj obali.

Pažnju su privukle i njegove sunčane naočale - REVISION Speed Demon. Speed Demon nije tipičan modni model. Riječ je o suradnji američkog proizvođača vojne zaštitne opreme Revision Military i proizvođača aluminijskih naočala Fast Metal. Okvir je napravljen od 7075 aluminijske legure, a naočale imaju zaštitu od udarca prema standardu ANSI Z87.1+.

Posebno su zanimljive njihove I-Vis leće. Dostupne su u više varijanti, pri čemu su pojedine nijanse namijenjene različitim uvjetima – primjerice pustinjskom krajoliku, gustoj vegetaciji, snijegu ili univerzalnoj uporabi. Leće pružaju 100-postotnu UV zaštitu, a imaju i premaz protiv magljenja.

Speed Demon spadaju u višu kategorija vojnih balističkih naočala, a cijena im je također prilično ozbiljna – oko 310 američkih dolara, ovisno o modelu i lećama.

Ovakve naočale isključivo koristi profesionalna taktička zajednica: Vojni operativci i policijski specijalci, a čini se kako je legenda u Hrvatsku stigla spremna.