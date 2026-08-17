Poruka nije poslana, ali je panike bilo. Stručnjaci za sigurnost secirali greške kod omiškog požara

ŠTO SMO NAUČILI? /

Šest puta - toliko puta su svi na otoku Salamina u Grčkoj jučer čuli jedan zvuk. Čim je strašan požar počeo, krenule su stizati. U porukama je između ostalog pisalo svi koji ste na tom i tom području "udaljite se prema plaži Saterli ili "udaljite se preko avenije Peristeria prema Aianteiu".

Grčka verzija sustava ranog upozorenja očito je bez veze stvarala paniku - tako bi to valjda tumačili neki naši dužnosnici koji su odlučili ne poslati poruke. Tragedija u Omišu je pokazala stvarno herojske nadljudske napore vatrogasaca na terenu, dobrih ljudi koji su pomagali kako znaju i umiju, ali pokazala je i kako je nešto trulo u sustavu.

Ostala su brojna neodgovorena pitanja. Može li se sustav ranog upozorenja poboljšati? Postoje li evakuacijski pravci? Jesmo li dovoljno spremni? Evo što na sve kažu Ivan Pilaš sa Zavoda za ekologiju šuma, Hrvatski šumarski institut, ali i Branko Grisogono, klimatolog i atmosferski fizičar te Željko Cvrtila, kriminalist i stručnjak za sigurnost.

Više pogledajte u prilogu.