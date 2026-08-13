Šef zavoda za javno zdravstvo: 'Povjerenje je narušeno, čak i moju mamu pitaju je li voda ispravna'

Nakon Gospića, pod povećalom istražitelja našao se i kamenolom kod Benkovca. USKOK istražuje je li ondje ilegalno zakopan otpad uvezen iz Slovenije i Italije, a trenutačno se provode ispitivanja tla i podzemnih voda slična onima u Gospiću.

U starom benkovačkom kamenolomu zemljom i šljunkom bilo je prekriveno oko 11 tisuća tona otpada sličnog onome pronađenom u Gospiću, među kojim su mljevene gume i plastika. Istražitelji su potom otkrili povezanost tvrtke Zagrepčanke Franciske Dodić sa zbrinjavanjem otpada varaždinskog bračnog para Šincek.

Građani prozivaju institucije

Mještani smatraju da su zakazali mehanizmi kontrole i da se na problem nije reagiralo na vrijeme.

"Nije nikom briga. Ovdje se samo, oprostite, moram se izrazit, ždere janjetina, peče se svinjetina, ide se, kupuje se, a selo ne viri niko", rekao je Tadija Knez iz Benkovca.

"Ne rade svoj posao, mislim da je to prvo, i da trebaju završiti u zatvoru ko god je to tamo napravio i ko god je snimio", smatra Matej Maračić.

Mirko Salković također ne skriva nezadovoljstvo. "Ovakve države nema na svitu. Što god koga vi upitate, od političara manjega ili većega, niko ništa živo ne zna. 'Ja u to vrime nisan bija tu', onda odgovarao je ovaj, bio je onaj i tako dalje. Tu je bit."

Nakon što je ekološka prijetnja otkrivena u veljači prošle godine, Benkovac je, nakon Gospića i Poznanovca, bio treći među šest prioritetnih lokacija za sanaciju.

"Prema nekom našem okvirnom planu, nadamo se da ćemo sa samim sanacijama započeti krajem trećeg, odnosno četvrtog kvartala", rekao je u lipnju prošle godine zamjenik direktora Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Mirko Budiša.

Iz Fonda su tada tvrdili da prije početka sanacije moraju pričekati završetak USKOK-ove istrage.

Provjeravaju vodu, tlo i zrak

Na lokaciji su u međuvremenu uzimani uzorci, a na površini se mogu pronaći i dijelovi povezani s automobilskom industrijom. Ispitivanja prisutnosti PFAS spojeva provedena su na jezeru Štikada kod Gračaca te na benkovačkom vodocrpilištu Kožlovac.

Iz zadarskog Zavoda za javno zdravstvo poručuju da dosadašnji nalazi nisu pokazali utjecaj otpada na javnu vodoopskrbu.

"Dosadašnji rezultati upućuju na to da nije bilo utjecaja tog otpada koji je odložen i u Štikadi i u Benkovcu na javnu vodoopskrbu i na vodocrpilišta koji su u neposrednijoj blizini tih odlagališta otpada", rekao je ravnatelj Zavoda Benito Pucar.

Zadarska županija ranije je odbila tvrtki IZOXECO Franciske Dodić izdati dozvolu za odlagalište otpada, a žalbu je odbilo i Ministarstvo. Tvrtka je potom zatražila dozvolu za izgradnju skladišta građevinskog kamena.

"Za to su imali uvjete i za to su dobili. Međutim to skladište nisu nikad napravili. Ono što mogu reći je da zaista osjećam prijezir i gađenje prema tim počiniteljima. Nisu zaslužili niti udisati hrvatski zrak, niti piti hrvatsku vodu", rekao je zadarski župan Josip Bilaver.

Traže stroge kazne i dodatne analize

Oštar je bio i gradonačelnik Benkovca Tomislav Bulić.

"Ja bih doživotne robije za to dao, čak i neke druge imam ideje, ali ne bi to govorio u kameru jer su to zapravo stvari koje nemaju opravdanje. Jednostavno, potrovati svoj narod za nekakav sitniš, to je djelo po meni ekocida ili genocida. To je gore od rata koji smo prošli, eto, ja to tako gledam."

Zavod za javno zdravstvo najavio je da će svaki mjesec pratiti kakvoću vode, tla i zraka. Saborski zastupnik Mosta Ivan Matić smatra da bi nakon obilnijih kiša trebalo provesti dodatna ispitivanja i pratiti moguće širenje onečišćenja kroz tlo.

"Mi ćemo to definitivno inzistirati od nadležnih Hrvatskih voda da vidimo prema kuda ide otrovanje s ovoga područja što će markeri sigurno pokazati, a vidjet ćemo, markeri ne lažu. Vidjet ćemo kome odgovara da lažu ili da se prikaže prava istina", rekao je Matić.

Pucar, pak, poziva da se bez potvrđenih podataka ne širi panika, ali priznaje da je povjerenje građana u institucije narušeno.

"Čak i moja majka koja ima 86 godina dobija upite rodbine, prijatelja, kumova: 'Reci nam kakva je voda'. Dotle smo došli."

Od USKOK-a se još očekuje stručno izvješće koje bi trebalo pokazati koliko je situacija u Benkovcu opasna za zdravlje ljudi i okoliš.