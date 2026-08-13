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SDP pokreće postupak izglasavanja nepovjerenja Plenkoviću

SDP pokreće postupak izglasavanja nepovjerenja Plenkoviću
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Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL

SDP je nakon sjednice Predsjedništva povukao potez kojim dodatno zaoštrava politički pritisak na Vladu

13.8.2026.
21:59
Hina
Ivana Ivanovic/PIXSELL
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Predsjedništvo SDP-a odlučilo je pokrenuti postupak izglasavanja nepovjerenja predsjedniku Vlade Andreju Plenkoviću, priopćili su nakon sjednice u četvrtak.

Klub zastupnika SDP-a zadužen je pokrenuti postupak i prikupiti potpise najmanje jedne petine saborskih zastupnika, a SDP poziva sve oporbene klubove i pojedine zastupnike da prijedlog supotpišu.

Kako navode u priopćenju, Predsjedništvo stranke donijelo je niz političkih i operativnih zaključaka vezanih uz nezakonito odloženi otpad u Gospiću, ocijenivši da taj slučaj nije izolirani incident, već posljedica dugogodišnjeg slabljenja sustava zaštite okoliša i izostanka odgovornosti nadležnih institucija.

Eventualna smjena resorne ministrice, kažu, ne može biti zamjena za političku odgovornost predsjednika Vlade.

Traže hitnu sanaciju i zaštitu građana

SDP traži da Vlada bez odgode pokrene žurnu sanaciju lokacije u Gospiću. Sanacija se mora provesti kroz žurne postupke preko stručne treće osobe, na trošak onečišćivača uz predujam države. Potrebno je odmah postaviti vodonepropusni pokrov, izraditi sanacijski program te imenovati stručno povjerenstvo u kojem će biti neovisni znanstvenici, predstavnici lokalne zajednice i građanskih inicijativa.

Poseban prioritet mora biti zaštita zdravlja građana i potpuna transparentnost svih podataka.

Predsjedništvo SDP-a, ističu, uspostavlja i stalni politički i stručni nadzor nad cijelim slučajem. Rad će se odvijati kroz tematske cjeline koje obuhvaćaju sanaciju, zdravlje i vodu, kazneni i istražni dio, europske postupke i europski novac, kao i slučajeve Sovjaka i Biljana Donjih te potrebne zakonodavne promjene i suradnju s građanima.

Predsjednik SDP-a zadužen je i za usuglašavanje zajedničkog dokumenta s Klubom zastupnika Možemo! kojim će se definirati rokovi sanacije i uspostaviti mjesečna provjera njihova ispunjavanja.

SdpMožemo!Andrej PlenkovićOtpadGospićAndrej Plenković
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