Batinić otkrio sljedećeg protivnika: 'Samo čekamo datum'

Matej Batinić izgubio je FNC 29-ov pojas prvaka u meču protiv Jakoba Nedoha i čini se da će se uskoro dogoditi njihov revanš.

Batinić je to dao naslutiti u svom odgovoru FNC-ovom borcu Miranu Fabjanu na story na Instagramu.

"Jakob, hvala ti za sparing. Ne znamo tko je sljedeći izazivač, ali to sigurno neće biti Erslan", napisao je Fabjan na Instagramu i ubrzo mu se javio Batinić sa sljedećom porukom:

"Kakav sljedeći protivnik. Revanš je već tu. Samo čekamo datum."

Revanš je, dakle, na pomolu i samo je pitanje kada će se dogoditi.