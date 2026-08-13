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BORBA ZA POJAS /

Batinić otkrio sljedećeg protivnika: 'Samo čekamo datum'

Batinić otkrio sljedećeg protivnika: 'Samo čekamo datum'
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Foto: Marko Prpic/PIXSELL

Pred Batinićem je, čini se, jako važan meč

13.8.2026.
22:25
M.G.
Marko Prpic/PIXSELL
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Matej Batinić izgubio je FNC 29-ov pojas prvaka u meču protiv Jakoba Nedoha i čini se da će se uskoro dogoditi njihov revanš.

Batinić je to dao naslutiti u svom odgovoru FNC-ovom borcu Miranu Fabjanu na story na Instagramu.

"Jakob, hvala ti za sparing. Ne znamo tko je sljedeći izazivač, ali to sigurno neće biti Erslan", napisao je Fabjan na Instagramu i ubrzo mu se javio Batinić sa sljedećom porukom:

"Kakav sljedeći protivnik. Revanš je već tu. Samo čekamo datum."

Revanš je, dakle, na pomolu i samo je pitanje kada će se dogoditi.

Matej BatinićMiran FabjanRevans
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