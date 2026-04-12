Lude izjave, atraktivni nokauti i iznenađenja: Pogledajte najbolje trenutke FNC-a 29

Jedanaest borbi, dvije šampionske titule i vrhunski mečevi. Sve to vidjeli smo na FNC 29. Prvaci su izgubili. Gledali smo pet i pol sati vrhunskog borilačkog spektakla u subotu navečer u Areni Stožice.

U glavnoj borbi večeri, slovenski borac Jakob Nedoh je nakon iscrpljujućeg rata od pet rundi svladao Mateja Batinića i preuzeo pojas poluteške kategorije, dok je u sunaslovnoj borbi Nijemac Eduard Kexel brutalnim nokautom šokirao Ivana Sičaju i okitio se titulom prvaka perolake kategorije. Bila je to večer vrhunskih borbi, neizvjesnih ishoda i nevjerojatnih preokreta koja je publiku držala na rubu sjedala od prvog do posljednjeg zvona.

Dušan Džakić završio je trilogiju protiv Bojana Kosednara pobjedom u prvoj rundi. Džakić je želvi izvukao kimuru i rastužio domaću publiku, jer je Bojan Kosednar domaći borac iz Ljubljane, navijač Olimpije. U vrhunskom meču velter kategorije, Andrija Stanković jednoglasnom je sudačkom odlukom svladao Antonija Budimira.

Tomislav "Gegan" Sičaja, odradio je najbolji meč karijere. Nakon što je dominirao protiv Poljaka Arkadiusza Palkowskog, u drugoj ga je rundi brutalno nokautirao i izazvao erupciju oduševljenja među brojnim navijačima iz Rame.

Poljski borci imali su uspješnu večer. Michal Andryszak ekspresno je u prvoj rundi tehničkim nokautom svladao Valdrina Istrefija. Bartosz Wójcikiewicz je, pak, priredio veliko iznenađenje protiv domaćeg miljenika Roka Krušiča.

Od ostalih borbi, Bartlomiej Gladkowicz je u drugoj rundi gušenjem svladao Andresa Ramosa, dok je bugarski borac Jivko Stoimenov slavio protiv Denisa Porčića nakon što se slovenski veteran i reper u svom oproštajnom meču ozlijedio. Drabinca je bio bolji od Kadleca, dok je Lekić pobijedio Klinca.

