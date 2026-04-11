Stošić u razgovoru s Valentinom Miletić otkrio sljedećeg suparnika: To će biti meč svih mečeva

Jedan od najboljih teškaša u FNC-u, Darko Stošić, otkrio je Valentini Miletić ekskluzivnu vijest. Naime, srpski je borac u pauzi između borbi na FNC-u 29 u Ljubljani otkrio kako će mu sljedeća borba biti protiv Grega Hardyja.

Stošić će se protiv Hardyja boriti na domaćem terenu - u svbinju u Beogradu na FNC-u 31. Hardy je talentirani sportaš i ozbiljan borac koji je ime izgradio u američkom nogometu, gdje je dogurao do najveće razine - NFL-a.

Tridesetsedmogodišnji Amerikanac je u karijeri igrao za Carolina Pantherse, Dallas Cowboyse i Richmond Roughriderse, dok je u MMA krenuo 2016. Iskustvo je skupljao u UFC-u, a do sada ima sedam pobjeda u 13 borbi. Visok je 196 centimetara, a težak čak 121 kilogram, pa će borba njega i Stošića sigurno biti veoma zanimljiva.

