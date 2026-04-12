Nedoh: 'Rekao mi je da će me odvesti u duboke vode, ali ja sam morski pas'

JAO /
Strašni udarci Nedoha, Batinić bio u velikim problemima
Jakob Nedoh pobijedio je u glavnoj borbi FNC 29 priredbe Mateja Batinića nakon pet rundi vrhunske borbe i osvojio poluteškaški pojas.
Nakon meča stao je pred našu kameru i reporteru Net.hr-a podijelio dojmove.
Na početku je odgovorio na pitanje kakav mu je bio meč.
"Takav kakav sam mislio. Eto, rekao mi je da će me odvesti u duboke duboke vode, ali ja sam morski pas. Snalazim se u dubokim vodama. Živim pored mora i navikao sam na duboke vode", rekao je pa objasnio koliko mu znači pojas prvaka:
"Pa to mi znači, eto, previše. Ne shvaćam što sam još postigao, stvari se moraju smiriti. I hvala Bogu, hvala Bogu da sam osvojio. Hvala Bogu i svima koji me podržavaju."