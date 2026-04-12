Džakić šokirao Stožice pa otkrio da je prolazio kroz pravu dramu: 'Bilo je kratko, ali nije bilo slatko'

Srpski borac Dušan Džakić pobijedio je na FNC 29 priredbi u Ljubljani Slovenca Bojana Kosednara 'Želvu' polugom, a nakon meča reporteru Net.hr-a Dominiku Franculiću dao je izjavu.

Do pobjede je došao brzo, ali uz puno problema.

'Bilo je kratko, ali nije bilo slatko. Bilo je gorko. Udario me desnim direktom, to sam osjetio. Osjetio sam i udarac u jetru i onda sam ga valjda pogodio iz neke razmjene i dolje se završio meč kako se završio", rekao je pa priznao da se ne sjeća kako je izveo 'kimuru', polugu nakon koje završen meč:

"Samo se sjećam kad sam je uhvatio, kad sam ga čuo kako vrišti da sam rekao Zoriću (sudac op.a.) 'Prekini, prekini, predaje se'. Gledam ja njega, gleda on mene, ali čovjek se derao, puknut će mu ruka. Vjerojatno bi Želva bio zadovoljniji da je tada prekinut meč jer nije tapkao, ali ja znam koliko je teško nekome tko je ratnik, a Želva je pravi ratnik, da tapka. Žao mi je što nije ranije prekinuto."

Otkrio je i da je imao zdravstvenih problema uoči meča te da nije zadovoljan tretmanom liječnika u Sloveniji:

"Borio sam se, brate, bolestan, a da sam izgubio, govorili bi da tražim izgovor. Užasno se loše osjećam jer sam skidao kilograme. Postojala je mogućnost da se borba otkaže jer nisam mogao stajati na nogama."

FNC 29 pogledajte na platformi Voyo