Očekujte neočekivano i nemojte treptati: 'Ovo je najbolji fight card ikad'

Jedanaest borbi, dvije šampionske titule i vrhunski mečevi. Sve to donosi FNC 29 koji večeras od 19 sati kreće u Ljubljani, a prijenos na Voyo počinje u 18.20. Nakon svečanog otvaranja i podizanja zastora u Areni Stožice, pod reflektorima će prodefilirati 22 borca. Tko će "preživjeti"? Očekujte neočekivano...

FNC 29 gledajte na platformi Voyo od 19.00

Main card

Glavna borba: Matej Batinić - Jakob Nedoh - Meč za titulu u poluteškoj kategoriji

Sunaslovna borba: Ivan Sičaja - Eduard Kexel - Meč za titulu u perolakoj kategoriji

Bojan Kosednar - Dušan Džakić

A. Budimir - A. Stanković

Rok Krušič - B. Wójcikiewicz

M. Andryszak - V. Istrefi

Tomislav Sičaja - A. Pałkowski

Andres Ramos - B. Gładkowicz

Denis Porčić - J. Stoimenov

Preliminarne borbe

A. Drabinca - Milan Kadlec

Vuk Lekić - Sašo Klinc

Event u Ljubljani, FNC 29, donosi program borbi koji Dražen Forgač Forgy bez oklijevanja naziva najboljim u povijesti organizacije. Očekuje se da će Arena Stožice biti gotovo rasprodana do početka priredbe...

"Fight card je zbilja strašno dobar, uparen je odlično, zato tvrdim da je najbolji ikad. Toliko je dobro uparen da nema izrazitih favorita", istaknuo je predsjednik FNC promocije Dražen Forgač Forgy u podcastu Net.hr Maksanov korner, dodavši kako vjeruje da će borbe biti iznimno neizvjesne.

"Teško je procijeniti favorite i mislim da će kladioničari biti u problemima. Mislim da će biti jedan od najboljih evenata uopće."

POGLEDAJTE VIDEO: Pogledajte sučeljavanje uoči glavnog meča večeri na FNC 29