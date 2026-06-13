[KVIZ] Dokaži da ti nisu nepoznate činjenice o solanama u Hrvatskoj?

Za neke je to samo recept za idealan odmor, a za druge osnova drevne vještine koja je stoljećima hranila i branila gradove. Proizvodnja soli, tog "bijelog zlata", nije samo gospodarska djelatnost; ona je priča o tradiciji, strpljenju i skladu čovjeka i prirode. Od monumentalnih zidina koje čuvaju stonsko blago do ekološkog utočišta u Ninu, hrvatske solane su živi spomenici povijesti.