FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
BIJELO ZLATO JADRANA /

[KVIZ] Dokaži da ti nisu nepoznate činjenice o solanama u Hrvatskoj?

[KVIZ] Dokaži da ti nisu nepoznate činjenice o solanama u Hrvatskoj?
×
Foto: Dino Stanin/PIXSELL

Zbog čega je "cvijet soli" izrazito bogat mineralima?

13.6.2026.
23:00
Webcafe.hr
Dino Stanin/PIXSELL
VOYO logo
VOYO logo

Za neke je to samo recept za idealan odmor, a za druge osnova drevne vještine koja je stoljećima hranila i branila gradove. Proizvodnja soli, tog "bijelog zlata", nije samo gospodarska djelatnost; ona je priča o tradiciji, strpljenju i skladu čovjeka i prirode. Od monumentalnih zidina koje čuvaju stonsko blago do ekološkog utočišta u Ninu, hrvatske solane su živi spomenici povijesti.

KvizKvizoviKviz ZnanjaSolanaHrvatska
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike