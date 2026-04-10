Forgač otkrio istinu o Mirku Filipoviću i Robertu Soldiću u FNC-u: 'On je spreman'

Dražen Forgač Forgy, predsjednik FNC promocije, gost je nove epizode podcasta Net.hr Maksanov korner uoči FNC 29 eventa koji će se održati ove subote u ljubljanskoj Areni Stožice.

Forgač u podcastu priča o FNC 29 eventu, analizira fight card i svakog borca ponaosob i objašnjava svoju tvrdnju zašto je fight card na FNC 29 po njemu najbolji figh card ikad.

Govori Forgy govori o pojačanjima koja stižu u FNC, ali i odgovara na dva pitanja koja najviše zanimaju fanove - Hoćemo li u FNC kavezu gledati Roberta Soldića i legendarnog Mirka Filipovića? Idemo redom...

'Najbolji fight card ikad' spreman za Ljubljanu

Zašto je fight card FNC-a 29 najbolji ikad?

"Fight card je zbilja strašno dobar, uparen je odlično. Toliko je dobro uparen da nema izrazitih favorita. Teško je procijeniti favorite i mislim da će kladioničari biti u problemima. Mislim da će biti jedan od najboljih evenata uopće i da će svaki meč biti neizvjestan. Zato je po meni najbolji ikad."

Program predvode dvije borbe za titulu. U poluteškoj kategoriji za pojas će se boriti Matej Batinić i Jakov Nedoh, dok će u perolakoj snage odmjeriti prvak Ivan Sičaja i izazivač, opasni Brazilac poznat pod nadimkom Keks. Cijeli program, prema riječima čelnika FNC-a, jamči "brutalan event".

Bivša NFL zvijezda potpisala za FNC, stižu i druga velika imena

Organizacija ne miruje ni kada je riječ o jačanju rostera. Najnovije veliko pojačanje je Greg Hardy, bivša zvijezda američkog nogometa (NFL) i borac s iskustvom u UFC-u.

"Radi se o čovjeku koji će skidati 120 kila za meč. Impresivne je građe, sjajno je ime u borilačkom i sportskom svijetu. Veliko je pojačanje za našu tešku kategoriju", rekao je Forgač, najavivši da će Hardy svoj premijerni nastup imati na priredbi u Beogradu.

Osim Hardyja, Forgač je potvrdio da su potpisali još nekoliko jakih boraca, među kojima su i bivša UFC imena, no s njihovom objavom neće žuriti.

"Radi se o UFC borcima koji su bili poznati na svjetskoj sceni. Još fale neki detalji i nije dobro da žurimo dok se to službeno ne dogovori", ostao je zagonetan.

Hoćemo li Soldića i Cro Copa gledati u FNC-u?

Na pitanja o mogućim nastupima velikih domaćih zvijezda, Roberta Soldića i Mirka Filipovića, Forgač je dao iscrpne odgovore koji će zasigurno pobuditi maštu navijača.

'Držiš najbolji Ferrari u garaži'

Kada je riječ o Robertu Soldiću, najveća prepreka je njegov ugovor s azijskom promocijom ONE Championship, zbog kojeg već dugo nije imao meč.

"On ima ugovor s ONE Championshipom i neozbiljno bi od mene bilo od mene govoriti... Da, bilo je pisanja medija o tome i ako se njega pita, da Roberto Soldić nema ugovor, nastupio bi u FNC-u definitivno. Jer, svi znamo koliko Roberto Soldić voli nastupati pred domaćom publikom. Njemu bi više značila puna Arena Zagreb nego bilo koja druga Arena u svijetu. Jednostavno je takav i to je logično. Najljepše je nastupati pred domaćom publikom. Čuo sam se s njim nedavno i meni je to bilo, ono... Teško je zamisliti nešto bolje od toga da Soldić dođe u FNC, ali otom - potom. Mi smo otvoreni za takvu mogućnost, a ostalo je na njemu i njegovom menadžmentu da vide kakva je situacija i da li računaju na njih, ne računaju. Mislim, zbilja je već apsurdno dugo bez meča. Smatram da bi se ta situacija već jednom trebala riješiti i za Robertovo dobro i općenito za cijeli sport. Jer, glupo je da takav talent, takav borac ne nastupa. To je kao da držiš najbolji Ferrari doma u garaži, a nisi ga provozao. Velika je šteta, a vrijeme ide. Iako, Roberto je veliki profesionalac i konstantno trenira kao da ima meč za osam tjedana. On je stalno spreman i to mogu samo najčvršći karakteri držati takvu razinu treninga bez borbe. Obično ljudi počnu padati mentalno i zapravo prestaju trenirati, idu prema dolje, dok Roberto

'Mirko je spreman, razgovarat ćemo nakon Ljubljane'

Najveće iznenađenje razgovora bila je informacija o statusu Mirka Cro Copa Filipovića. Forgač otkriva da je legendarni borac u punom treningu i da je njegov povratak u borilište realna opcija.

"Mirko je u treningu, trenira konstantno. Prošao je kompletne pripreme s Mateom Batinićem i, prema informacijama koje imam iznutra, spreman je već sada odraditi meč. Postoji šansa. Definitivno. Sve ovisi o Mirku, tu se njega najviše pita. Ako on odluči da je to, postoji šansa definitivno. O tome ćemo pričati on i ja nakon Ljubljane. I o drugim raznim temama, ali obavijestit ćemo javnost na vrijeme ako do toga dođe. Mi bi bili presretni, naravno, iz FNC-a da se to dogodi, a ostalo je na njemu. Što se tiče njegovog mogućeg suparnika, ima više tu varijanti i opcija ali kažem - ne mogu sad ništa reći kad još nismo niti blizu toga da se dogovorimo".

Što se tiče dugo najavljivanog meča između Mirka i Fedora Emelianenka, Forgač smatra da je njegova realizacija malo vjerojatna.

"Trebao se održati u Beogradu, ali je zapelo oko ugovora. Mislim da je malo vjerojatno da će se to dogoditi."

Dok borci bruse formu za subotnji spektakl u Stožicama, čini se da vodstvo FNC-a radi punom parom na budućnosti koja bi mogla donijeti nastupe nekih od najvećih imena u povijesti regionalnog i svjetskog borilačkog sporta. Mirko i Roberto u FNC-u? Uf, kakva bi to bomba bila. Treslo bi se sve...

