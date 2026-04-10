Evo kad i gdje gledati spektakularni FNC 29 event za koji Forgy tvrdi da ima najbolji fight card ikad

FNC promocija, najjača MMA organizacija u jugostičnoj Europi, nastavlja svoj ples, a novi event pod rednim brojem 29 na rasporedu je u subotu u Areni Stožice. FNC i ovim eventom, za koji vlada veliki interes, potvrđuje status regionalne sile mješovitih borilačkih sportova. Nakon rasprodanih dvorana i povijesnih događaja u Njemačkoj i Hrvatskoj, FNC karavana stiže u Ljubljanu s programom koji jamči večer ispunjenu adrenalinom, vrhunskim borbama i, što je najvažnije, okršajem za prestižni pojas prvaka u poluteškoj i perolakoj diviziji.

Kako je predsjednik FNC-a Dražen Forgač Forgy kazao u podcastu Net.hr "Maksanov korner", ovo je najbolji fight card ikad jer je apsolutno nemoguće prognozirati tko će pobijediti. Iako je glavna borba u fokusu, ostatak programa nimalo ne zaostaje.

Čelnici FNC-a, predvođeni glavnim "matchmakerom" Antom Jurićem, sastavili su popis borbi koji garantira uzbuđenje od samog početka. Večer će ponuditi ukupno jedanaest dvoboja, uključujući dvije borbe za titulu, u poluteškoj i perolakoj kategoriji, te jedan meč po pravilima "ultimate kickboxinga".

FNC 29 fight card Batinić - Nedoh - glavna borba večeri - meč za titulu u poluteškoj diviziji

Ivan Sičaja - Kexel - sunaslovna borba večeri - meč za titulu u perolakoj diviziji

Kosednar - Džakić

Budimir - Stanković

Krušić - Wójcikiewicz

Andryszak - Istrefi

Tomislav Sičaja - Palkowski

Ramos - Gladkowicz

Porčić - Stoimenov Preliminarne borbe

Drabinca - Kadlec

Lekić - Klinc

S početkom u 19 sati iz prijenos na platformi Voyo, gledatelje u dvorani i pred ekranima očekuje jedanaest beskompromisnih dvoboja, no sve će oči biti uprte u glavni događaj večeri, sraz dvojice najboljih boraca regije u svojoj kategoriji. Tekstualni prijenos eventa pratite na portalu Net.hr.

Okršaj za tron poluteške kategorije

Ulog ne može biti veći. U jednom kutu kaveza stajat će aktualni prvak, Matej Batinić, borac čija dominacija i niz od pet uzastopnih pobjeda ulijevaju strahopoštovanje. Kao učenik legendarnog Mirka "Cro Copa" Filipovića, Batinić je poznat po svojoj nevjerojatnoj snazi, taktičkoj zrelosti i iskustvu, te sjajnom radu nogama koje ga čini jednim od najkompletnijih boraca na sceni. U Ljubljanu dolazi s jednim ciljem - obraniti pojas i utišati domaću publiku protiv neugodnog borca.

"Mirko mi je poručio da ne brinem i da ću ja to riješiti. Ipak, ja uvijek govorim da u kavezu nema favorita i da je to 50-50", kazao je Matej Batinić u razgovoru s reporterom Net.hr-a Dominikom Franculićem.

S druge strane, čeka ga najveći izazov dosadašnje karijere i miljenik slovenskih navijača, Jakob Nedoh. Poznat pod nadimkom "Gorilla", Nedoh je svoju reputaciju izgradio osvajanjem europskog turnira PFL MMA promocije, čime je dokazao da pripada samom vrhu. Njegov povratak na FNC pozornicu motiviran je željom da pred svojim navijačima osvoji najvrjedniji pojas u organizaciji. Očekuje se da će Arena Stožice eksplodirati od podrške domaćem borcu, što ovom meču daje dodatnu dimenziju i pretvara ga u pravi sportski triler.

Uzajamno poštovanje i obećanje 'borbe večeri'

Iako će u kavezu biti ljuti rivali, izvan njega Batinić i Nedoh gaje veliko uzajamno poštovanje. U nedavnom intervjuu, Nedoh je biranim riječima govorio o svom protivniku.

"Batinić je kompletan borac, vrhunski sportaš. Ja ga poštujem, ali jedva čekam da uđemo u kavez i otkinemo si glave", izjavio je slovenski borac, jasno dajući do znanja da prijateljstvo prestaje s prvim gongom.

Dvojac je imao priliku upoznati se na FNC-u 28 u Slavonskom Brodu, a njihovo prvo sučeljavanje prošlo je u vedrom i sportskom duhu, začinjeno šalom Tiriela Luke Abramovića koji je glumio da ih razdvaja.

"Da nije bilo "Tirija", potukli bismo se sto posto", našalio se Nedoh.

"Ne, ne, šalim se. Upoznali smo se u Slavonskom Brodu, baš je dobar lik. Obećao sam mu da ćemo imati borbu večeri!", dodao je izazivač.

To obećanje jamči da će publika u Stožicama svjedočiti beskompromisnom ratu od prve do posljednje sekunde.

Vrhunski program borbi jamči spektakl

Program otvaraju Andrija Stanković i Antonio Budimir, a već taj uvodni meč najavljuje kakva nas večer čeka. U glavnom dijelu programa, osim okršaja Batinića i Nedoha, gledat ćemo i sudar teškaša između Poljaka Michala Andryszaka i Valdrina Istrefija. Tu su i uvijek atraktivni borci poput braće Sičaja, Tomislav i Ivan, koji će se suprotstaviti poljskim izazivačima, te povratak legende slovenske scene, Bojana "Želve" Kosednara. Posebnu poslasticu za ljubitelje udaračkih disciplina predstavlja "ultimate kickboxing" meč između Denisa Porčića i Jivka Stoimenova.

Porčić, nekada kick-boksač, a sada MMA borac s 46 godina vraća se u ring nakon šest godina i debitirat će u FNC-u. Najavio je u razgovoru s našim reporterom Dominkom Franculićem i kako će to biti njegova posljednja borba u karijeri iako sam kaže nikad ne reci nikad.

FNC i ovim eventom nastavlja pomicati granice i postavljati nove standarde na europskoj sceni. Nakon što je dokazao svoju snagu u Münchenu i potvrdio nevjerojatnu podršku publike u Slavonskom Brodu, Ljubljana je sljedeće poglavlje u priči o uspjehu. Jedno je sigurno - Arena Stožice bit će poprište večeri za pamćenje, a borba između Batinića i Nedohe ima potencijal postati antologijski meč o kojem će se još dugo pričati. Stoga vežite se, polijećemo!

POGLEDAJTE VIDEO: Provjerite što su borci govorili uoči spektakularne borilačke priredbe FNC 29 u Ljubljani