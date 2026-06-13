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VELIKA JABUKA JE NAŠA /

Hrvati okupirali New York: Pogledajte prekrasne scene i ogromnu zastavu uz East River

Hrvatski navijači čekaju kao zapete puške prvu utakmicu Hrvatske na SP-u, a s njima je 'preko bare' sada stigla i legendarna zastava koja već više od dva desetljeća prati Vatrene na najvećim nogometnim natjecanjima. Nastala u Crikvenici i Bribiru, prvi je put razvijena na Europskom prvenstvu u Portugalu 2004. godine, a tijekom godina obišla je četiri kontinenta, svjedočila osvajanju srebrne medalje na Svjetskom prvenstvu u Rusiji i brončane u Kataru te postala jedan od najprepoznatljivijih simbola hrvatskih navijača. 

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13.6.2026.
19:33
Sportski.net
Sp 2026.Svjetsko Prvenstvo 2026.ZastavaNew York
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