Hrvati okupirali New York: Pogledajte prekrasne scene i ogromnu zastavu uz East River

VELIKA JABUKA JE NAŠA /

Hrvatski navijači čekaju kao zapete puške prvu utakmicu Hrvatske na SP-u, a s njima je 'preko bare' sada stigla i legendarna zastava koja već više od dva desetljeća prati Vatrene na najvećim nogometnim natjecanjima. Nastala u Crikvenici i Bribiru, prvi je put razvijena na Europskom prvenstvu u Portugalu 2004. godine, a tijekom godina obišla je četiri kontinenta, svjedočila osvajanju srebrne medalje na Svjetskom prvenstvu u Rusiji i brončane u Kataru te postala jedan od najprepoznatljivijih simbola hrvatskih navijača.