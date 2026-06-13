Sve je spremno za utakmicu protiv Engleske: Dalić uoči spektakla važe ključnu odluku

JOŠ SAMO ČETIRI DANA! /

Još su četiri dana do prve utakmice Vatrenih na Svjetskom prvenstvu. Reprezentacija nastavlja s pripremama u svojoj američkoj bazi u Aleksandriji. Svi su zdravi, spremni i sve ide po planu za prvi dvoboj protiv Engleske. Jedino je upitno za koju će se formaciju odlučiti izbornik Zlatko Dalić.

No, i ovoga puta vremenski uvjeti bili su u fokusu. Modrić i društvo trenirali su nakon pljuska, a munje i kiša kasnije su ponovno pravile probleme na području oko Washingtona. Više pogledajte u videu.