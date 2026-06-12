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KAJMAK I LUK /

Kakvi su ćevapi u Virginiji otkrit će nam naš reporter

Sitno brojimo, još 5 dana je do prve utakmice Vatrenih na Svjetskom prvenstvu - reprezentacija nastavlja s pripremama u svojoj američkoj bazi u Alexandriji.

Odradili su drugi od pet planiranih treninga uoči dvoboja s Engleskom. U fokusu ovih dana tamošnji vremenski uvjeti - bilo je 35 Celzijevih stupnjeva, a osjećaj, kažu nam kolege, kao da je 43. Po završetku zagrijavanja, Washington i okolicu pogodilo je snažno nevrijeme.

Marko Vargek nalazi se u Alexandriji gdje je posjetio i jedan bosanskohercegovački restoran. Pogledajte u videu kako je to izgledalo.

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12.6.2026.
20:22
Sportski.net
Hrvatska Nogometna ReprezentacijaćevapiSvjetsko Prvenstvo 2026.
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