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ZBOG OPTUŽBI /

Hrvatski protivnik u skupini u problemu: Ponajboljem igraču zabranjen ulazak u Kanadu

Hrvatski protivnik u skupini u problemu: Ponajboljem igraču zabranjen ulazak u Kanadu
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Foto: BackpagePix/PA Images/Profimedia

'Kao i kod prethodnih FIFA-inih događaja, vlada domaćin u konačnici određuje tko će dobiti vizu'

12.6.2026.
20:13
Sportski.net
BackpagePix/PA Images/Profimedia
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Ponajbolji igrač Gane, Thomas Partey ne može ući u Kanadu zbog optužbi za seksualno zlostavljanje koje ima u Ujedinjenom Kraljevstvu

Parteyju je ulazak u Kanadu odbijen i neće biti na raspolaganju svojoj momčadi za prvu utakmicu protiv Paname. Bivši veznjak Arsenala, sada igrač Villarreala, optužen je u srpnju 2025. za pet točaka silovanja i jednu točku seksualnog napada od strane londonske Metropolitanske policije. U rujnu te godine izjasnio se da nije kriv. U veljači ove godine optužen je za dvije nove točke silovanja, za koje se u travnju izjasnio da nije kriv.

Druge dvije utakmice Gana će igrati na teritoriju SAD-a, protiv Engleske u Bostonu pa zatim i protiv Hrvatske u Philadelphiji. Za te utakmice bi Partey trebao biti u konkurenciji. 

"FIFA može potvrditi da igrač Thomas Partey neće moći putovati iz baznog kampa ganske momčadi u Bostonu, SAD, u Kanadu na njihovu prvu utakmicu protiv Paname u srijedu, 17. lipnja, jer je kanadska vlada odbila njegov zahtjev za vizu. FIFA nije uključena u imigracijske procese zemalja domaćina, uključujući dodjeljivanje viza. Kao i kod prethodnih FIFA-inih događaja, vlada domaćin u konačnici određuje tko će dobiti vizu i tko će biti primljen u zemlju", stoji u FIFA-inom priopćenju za The Athletic.

FifaSvjetsko Prvenstvo 2026.Thomas ParteyGanaKanada
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