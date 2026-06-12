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Lijepo se provode: Pogledajte što rade Haaland i društvo prije prve utakmice na SP-u

Lijepo se provode: Pogledajte što rade Haaland i društvo prije prve utakmice na SP-u
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Foto: Vegard Grøtt/Bildbyran Photo Agency/Profimedia

Norveška se momčad nalazi u svom kampu u Greensborou u Sjevernoj Karolini

12.6.2026.
18:55
Sportski.net
Vegard Grøtt/Bildbyran Photo Agency/Profimedia
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Norveška nogometna reprezentacija svoj put na Svjetskom prvenstvu 2026. počinje u utorak u ponoć po hrvatskom vremenu (s utorka na srijedu) protiv Iraka u Bostonu

Norveška se momčad nalazi u svom kampu u Greensborou u Sjevernoj Karolini, a odlučili su si vrijeme do prve utakmice kratiti i jednim zajedničkim odlaskom na hokejašku utakmicu. Haaland i društvo otišli su na petu utakmicu finalne serije NHL lige između Carolina Hurricanesa i Vegas Golden Knightsa. Samo sat vremena vožnje dijeli kamp reprezentacije Norveške od arene u kojoj igraju Carolina Hurricanesi.

Carolina Hurricanes su u četvrtak kod kuće u petoj utakmici finala Stanley Cupa svladali Vegas Golden Knightse s 4-2 i poveli 3-2 u seriji na četiri pobjede. Sada ih samo jedna pobjeda dijeli od osvajanja naslova prvaka do kojeg mogu doći u ponedjeljak navečer na gostovanju u Las Vegasu.

Kako su Haaland i društvo ludovali na hokejaškoj utakmici pogledajte OVDJE.

Norveška je jedna od momčadi koje mnogi nazivaju dark horseom turnira. U skupini ih nakon Iraka čekaju utakmice sa Senegalom i Francuskom.

Norveška Nogometna ReprezentacijaErling HaalandSvjetsko Prvenstvo 2026.Nhl
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