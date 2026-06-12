FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
BIRA VATRENE /

Zlatan Ibrahimović: 'Imam hrvatske korjene i navijat ću za Hrvatsku na SP-u'

Zlatan Ibrahimović: 'Imam hrvatske korjene i navijat ću za Hrvatsku na SP-u'
×
Foto: Fabrizio Carabelli/Zuma Press/Profimedia

Ibrahimović smatra da će se Engleska i Hrvatska boriti za prvo mjesto u skupini

12.6.2026.
16:35
Hina
Fabrizio Carabelli/Zuma Press/Profimedia
VOYO logo
VOYO logo

Bivši švedski nogometaš Zlatan Ibrahimović (44) rekao je u petak da će podržavati Hrvatsku na Svjetskom prvenstvu jer ima hrvatske korijene.

Nekadašnji napadač Ajaxa, Juventusa, PSG-a i Milana bio je u studiju televizije Fox Sports gdje ga je voditeljica upitala da odabere jednu skupinu koja mu se sviđa. Izabrao je skupinu L u kojoj su Engleska, Hrvatska, Panama i Gana.

"Engleska. Hoće li se vratiti doma (pehar prvaka svijeta)? Vidjet ćemo. Tu je Hrvatska. Imam također hrvatske korijene pa njih podržavam na ovom turniru", rekao je Ibrahimović.

"Imamo tu i Ganu, velike talente, vidjet ćemo što će donijeti. Imamo i Panamu za koju, nažalost, mislim da će biti vreća za napucavanje", dodao je.

Ibrahimović smatra da će se Engleska i Hrvatska boriti za prvo mjesto u skupini, a "Gana bi im mogla smetati i uzeti koji bod".

"Ali ne vidim Panamu...Ne želim zvučati bez poštovanja, no teško će nešto napraviti", izjavio je.

Zlatan Ibrahimović rođen je u Švedskoj za koju je u 122 utakmice zabio 62 gola. Njegova majka Jurka Gravić bila je emigrirala iz Hrvatske u tu skandinavsku zemlju gdje je upoznala Šefika Ibrahimovića koji je došao ondje iz BiH.

Švedska će na Svjetskom prvenstvu igrati u skupini s Nizozemskom, Japanom i Tunisom. BiH je, pak, u skupini s Kanadom, Švicarskom i Katrom.

Hrvatska je na posljednjem prevenstvu 2022. osvojila brončanu medalju, a 2018. srebrnu nakon poraza u finalu od Francuske.

Zlatan IbrahimovićSp 2026.Svjetsko Prvenstvo 2026.
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike