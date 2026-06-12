Zlatan Ibrahimović: 'Imam hrvatske korjene i navijat ću za Hrvatsku na SP-u'

Bivši švedski nogometaš Zlatan Ibrahimović (44) rekao je u petak da će podržavati Hrvatsku na Svjetskom prvenstvu jer ima hrvatske korijene.

Nekadašnji napadač Ajaxa, Juventusa, PSG-a i Milana bio je u studiju televizije Fox Sports gdje ga je voditeljica upitala da odabere jednu skupinu koja mu se sviđa. Izabrao je skupinu L u kojoj su Engleska, Hrvatska, Panama i Gana.

"Engleska. Hoće li se vratiti doma (pehar prvaka svijeta)? Vidjet ćemo. Tu je Hrvatska. Imam također hrvatske korijene pa njih podržavam na ovom turniru", rekao je Ibrahimović.

"Imamo tu i Ganu, velike talente, vidjet ćemo što će donijeti. Imamo i Panamu za koju, nažalost, mislim da će biti vreća za napucavanje", dodao je.

Ibrahimović smatra da će se Engleska i Hrvatska boriti za prvo mjesto u skupini, a "Gana bi im mogla smetati i uzeti koji bod".

"Ali ne vidim Panamu...Ne želim zvučati bez poštovanja, no teško će nešto napraviti", izjavio je.

Zlatan Ibrahimović rođen je u Švedskoj za koju je u 122 utakmice zabio 62 gola. Njegova majka Jurka Gravić bila je emigrirala iz Hrvatske u tu skandinavsku zemlju gdje je upoznala Šefika Ibrahimovića koji je došao ondje iz BiH.

Švedska će na Svjetskom prvenstvu igrati u skupini s Nizozemskom, Japanom i Tunisom. BiH je, pak, u skupini s Kanadom, Švicarskom i Katrom.

Hrvatska je na posljednjem prevenstvu 2022. osvojila brončanu medalju, a 2018. srebrnu nakon poraza u finalu od Francuske.