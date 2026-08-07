Drama za Infantina: Isplivalo da je novcem UEFA-e isplaćivao ljubavnicu

Britanski Telegraph u petak navečer je plasirao bombastičnu vijest. UEFA je podmićivala navodnu ljubavnicu Giannija Infantina dok je Infantino bio generalni tajnik.

Žena je primila šesteroznamenkasti iznos nakon navodne veze s gospodinom Infantinom iz vremena dok je on obnašao visoku dužnost u krovnoj organizaciji europskog nogometa. Navodno ju je gospodin Infantino promaknuo tijekom njihove veze. Nakon što je otišla, ta je nogometna organizacija navodno platila njezino pohađanje MBA studija na poslovnoj školi.

U priopćenju objavljenom u petak navečer, UEFA je priznala da je izvršila plaćanje te da je bila upoznata s navodima o vezi dotične žene s gospodinom Infantinom. Naveli su i da su u međuvremenu "postrožili” svoja pravila kako bi ona "odražavala standarde moderne i ugledne organizacije”.

Sada se može otkriti da je predsjednik FIFA-e, koji se suočava s brojnim problemima, a inače je oženjen i otac četvero djece, navodno bio u vezi s mlađom zaposlenicom dok je obnašao dužnost glavnog tajnika krovne organizacije europskog nogometa.

U sklopu istrage koju je proveo The Telegraph, razgovaralo se s kolegama i visokim dužnosnicima koji tvrde da se g. Infantino pobrinuo da ta žena ode uz otpremninu čiji iznos ima najmanje šest znamenki. Glasnogovornik FIFA-e u petak je navečer izjavio kako nikada nije bilo pritužbi zaposlenika na ponašanje g. Infantina.

Do navodnog korištenja UEFA-inih sredstava došlo je dok je Infantino obnašao dužnost tajnika te organizacije, a dotična je žena promaknuta na rukovodeću poziciju upravo u vrijeme trajanja navodne veze. Prema navodima izvora, Michel Platini, tadašnji predsjednik UEFA-e, suočio ga je s pitanjima o toj navodnoj vezi, nakon čega je dogovoreno da će ona napustiti organizaciju uz isplatu otpremnine.

Žena – čije ime The Telegraph nije želio otkriti – obnašala je administrativnu dužnost u trenutku kada je njihova veza započela, no kasnije je promaknuta na unosniju rukovodeću poziciju, tvrde izvori. Nakon što je otišla, Infantino je navodno iskoristio svoje veze kako bi joj osigurao novo, unosno radno mjesto u sličnom području.

Također joj je osigurao isplatu otpremnine preusmjeravanjem sredstava UEFA-e koja su se mogla iskoristiti za razvoj nogometa na lokalnoj razini.

Tijekom opsežnog istraživanja, The Telegraph je razgovarao s više svjedoka navodne veze. Jedan dobro upućen izvor izjavio je: "Napravio je veliku pogrešku koja ga je gotovo stajala karijere. Ljudi [unutar UEFA-e] govorili su Platiniju: 'Moraš mu dati otkaz'.”

Drugi upućeni izvor dodao je: "Platini je suočio Giannija s izborom, rekavši otprilike: 'Ona ili ti?', na što je Gianni odgovorio: 'Ona odlazi' – i ona je otišla.” Više izvora tvrdi da je g. Platini rekao g. Infantinu kako će ili on ili ta žena morati otići.