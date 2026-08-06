UEFA: 'Ništa se nije promijenilo, bojkot Svjetskog prvenstva ide dalje'

Nekoliko sati nakon što su iz Međunarodne nogometne federacije (FIFA) priopćili da aktualni predsjednik Gianni Infantino i dalje ima "punu podršku", iz Europske udruge nogometnih saveza (UEFA) su priopćili da je "bojkot Svjetskog prvenstva i dalje na snazi".

Bojkot SP-a je na snazi

Infantino je pod pritiskom već više od tjedan dana, nakon što se 28. srpnja prvi put pojavio kontroverzni plan o prodaji udjela privatnim investitorima u tvrtki koja se trebala baviti organizacijom Svjetskog prvenstva.

Plan su odbacile UEFA i još dvije kontinentalne konfederacije (CONCACAF i AFC), a UEFA je najavila da će njezinih 55 zemalja članica bojkotirati FIFA-ina natjecanja, sve dok se plan ne ukine i ne donese odluka o tome da se takva ideja više nikada neće razmatrati.

Upravni odbor FIFA-e u srijedu je Infantinu dao podršku na sastanku u Maroku, ali iz europske krovne nogometne organizacije su u četvrtak poručili da to "ništa ne mijenja".

"UEFA-ine članice bile su vrlo jasne u vezi s uvjetima vezanim uz najavljeno nesudjelovanje u FIFA-inim natjecanjima. Prvo, prijedlozi za prodaju velikih natjecanja morali su se povući, a drugo, moraju se dati jamstva da se pokušaji komadanja nogometnog sustava na ovaj način nikada više neće ponoviti. Ovi uvjeti nisu ispunjeni", stoji u UEFA-inom priopćenju.

Osim toga, UEFA je u subotnjoj objavi jasno dala do znanja da je izgubila povjerenje u predsjedništvo Giannija Infantina, a taj stav i dalje stoji.

"Jučerašnja objava da se neki ljudi zaposleni kod predsjednika FIFA-e (i čije karijere ovise o njegovoj naklonosti) slažu s njim, ne mijenja ništa.“

Foto: Pedro Paulo Diaz/imago sportfotodienst/Profimedia

Kontroverzni plan i ne tako skrivena korist

UEFA se ponajviše usprotivila mogućnosti da privatni investitori imaju utjecaj na sportsko natjecanje, usred straha da bi mogli forsirati sve veće i sve češće događaje. Infantino je namjeravao osnovati tvrtku FIFA Forward Enterprise (FFE) koja bi upravljala komercijalnim i operativnim aspektima svojih natjecanja, uključujući muška i ženska svjetska prvenstva te klupska svjetska prvenstva.

Najkontroverzniji detalj bila je namjera prodaje 20% udjela u tvrtki privatnim investitorima.

FIFA je prošli tjedan potvrdila da je Thrive Eternal, koji je osnovao Joshua Kushner, brat Jareda Kushnera koji je zet američkog predsjednika Donalda Trumpa, određen za vođenje investitorske skupine.

Infantinovi potezi doveli su do lančane reakcije gubljenja povjerenja u čelnika FIFA-e i povlačenja podrške za njegovu novu kandidaturu na predsjedničkim izborima koji će biti održani sljedeće godine.

Nogometni savez Walesa je prvi povukao svoju podršku Infantinovoj kandidaturu, a slijedili su isti potezi i nacionalnih saveza Engleske, Srbije, Švedske i Finske.

FIFA je u jučerašnjem priopćenju priznala pogreške u vezi s rješavanjem prijedloga FFE-a te da "nije bila namjera da se Vijeće FIFA-e ili savezi članica isključe iz procesa". Obećana je revizija postupanja s prijedlogom FFE-a, iako se u priopćenju navodi da je "sve što je učinjeno u potpunosti u skladu s regulatornim okvirom FIFA-e".

U izjavi se također navodi da FIFA "više neće tolerirati nikakve napade na svoj integritet, dobro upravljanje i pravičan postupak te da će poduzeti sve potrebne mjere za zaštitu svog imena i ugleda".