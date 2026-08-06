Infantino ostaje predsjednik FIFA-e, dobio je podršku na hitnom sastanku

Gianni Infantino dobio je podršku čelnika FIFA-e na hitnom sastanku u Maroku i ostat će predsjednik krovne organizacije svjetskog nogometa, ali protiv njega i dalje traje veliki otpor UEFA-e i brojnih saveza.

Infantino je htio prodati vlasnička prava za natjecanja kojima upravlja krovna kuća svjetskog nogometa, među kojima je i svjetsko prvenstvo, privatnim investitorima nakon čega su mu leđa okrenuli brojni savezi i bliski suradnici. Ubrzo je odustao od tog plana, ali otpor prema njemu nije prestao i njegova budućnost na predsjedničkoj funkciji postala je jako neizvjesna.

Nakon zahtjeva da podnese ostavku, Infantino je sazvao hitan sastanak čelnika organizacije, na kojemu je prisustvovao i glavni tajnik Mattias Grafström. Nakon tog sastanka FIFA je objavila da Gianni ima "punu podršku" organizacije.

"Nakon sastanka u Rabatu, Maroko, glavni tajnik FIFA-e i prisutni članovi Upravnog odbora FIFA-e ponovno su potvrdili svoju punu podršku predsjedniku FIFA-e Gianniju Infantinu, kao jedinom dužnosniku kojeg su izabrale 211 članica FIFA-e. Ishodi današnjeg sastanka ojačat će upravljanje FIFA-om i pomoći u vraćanju povjerenja u organizaciju.

Na sastanku se također raspravljalo o prijedlogu FIFA Forward Enterprise (FFE), gdje su priznate učinjene pogreške. Složilo se da nije bila namjera da se Vijeće FIFA-e i članice FIFA-e osjećaju isključenima iz procesa te da se procesom trebalo upravljati drugačije. Priznato je da su pogreške učinjene i nakon što je prijedlog procurio u medije. U zasebnom pismu Vijeću FIFA-e i članicama FIFA-e upućena je isprika za te pogreške, s obvezom da se osigura da se one više ne ponove.

S povučenim projektom, složilo se da FIFA više neće tolerirati nikakve napade na svoj integritet, dobro upravljanje i pravilan postupak te će poduzeti sve potrebne mjere kako bi zaštitila i sačuvala svoje ime i ugled. Uvijek postoje lekcije koje treba naučiti, a FIFA će nastaviti poboljšavati svoje procese u svjetlu ovog iskustva", stoji u priopćenju FIFA-e.

Infantino je, dakle, dobio podršku najbližih suradnika, ali otpor prema njemu je i dalje jak, protivnici nisu odustali od zahtjeva da napusti funkciju i pitane je kako će se cijela situacija razvijati do novih izbora za predsjednika FIFA-e koji će se održati u ožujku 2027. u Maroku.