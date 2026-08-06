Dragica 14 mjeseci spavala uz mrtvog supruga, sin je uvjeravao da se Tomislav oporavlja

Nikola Golem više je od godinu dana lagao majci Dragici o smrti njezina supruga te je dopustio toj "psihički nestabilnoj i krhkoj” ženi da spava pokraj raspadajućeg tijela. Osuđen je na devet godina zatvora sredinom srpnja. S obzirom na vrijeme već provedeno u pritvoru, Golem će tijekom kolovoza steći pravo na uvjetni otpust nakon što je priznao krivnju za ubojstvo iz nehaja i čuvanje tijela, piše ABC News.

Policija je otkrila mumificirane posmrtne ostatke 69-godišnjeg Tomislava Nemesa, doseljenika iz Hrvatske, u njegovoj kući u australskom Gold Coastu nakon što ih je njegova kći u travnju 2023. pozvala da provjere njegovo stanje. Njegov posinak Nikola Golem i supruga Dragica Nemes živjeli su u toj kući u četvrti Benowa zajedno s tijelom u raspadanju punih 14 mjeseci.

Tomislav Nemes i njegova supruga bili su aktivni Jehovini svjedoci te su do 2020. godine počeli odbijati zapadnjačke lijekove i liječenje, uz istovremeno izbjegavanje kontakta s liječnicima.

Bolovao od dijabetesa i hipertenzije

Sutkinja Rebecca Treston izjavila je da je to predstavljalo poseban problem za gospodina Nemesa, koji je bolovao od dijabetesa, bolova u leđima i hipertenzije, što mu je skraćivalo životni vijek. Opirao se liječenju te je nakon pada 2021. godine ostao prikovan za krevet.

"Jednostavno su ga pustili da istrune. Ono što se dogodilo nakon njegove smrti doista je teško razumjeti", rekla je. Golem je lagao svojoj majci, kojoj engleski nije bio materinji jezik te je bila "mentalno nestabilna i krhka", kako su liječnici preporučili mirovanje i biljne pripravke.

"Ozbiljno ste doveli majku u zabludu... Znali ste da je on mrtav. Zbog toga je vaša majka još neko vrijeme spavala pokraj mrtvog tijela svoga supruga, sve dok miris njegova tijela u raspadanju nije postao prejak", rekla je sutkinja.

Golem je oduzeo Tomislavu mobitel nakon što je ovaj počeo ulagati novac. Zbog toga je Tomislav bio odsječen od ostatka obitelji koja je živjela u drugoj saveznoj državi i nije mogao pozvati pomoć.

Obitelj nije znala za smrt

Tomislavova kći, Suzanna Belijanski, izjavila je da joj je gospodin Golem iznio niz laži kada je došla u njihov dom na Gold Coastu kako bi ga posjetila. Rekla je da je policiji trebalo četiri dana da provjeri njegovo stanje.

"Godinama nisam znala gdje je. Saznala sam tek slučajno, kad je moja sestra srela jednog rođaka”, rekla je. Belijanski je ispričala da su se, kad je došla do kuće, pojavili Golem i njegova majka te da joj je "vrlo agresivno rečeno da ode".

"Izrečeno mi je niz laži. Rekli su mi da je tata odveden u bolnicu PA i da se ondje nalazi pod lažnim imenom jer mu netko radi o glavi. Zvala sam bolnice i raspitivala se, no nitko ga nije imao u evidenciji, jer je cijelo vrijeme ležao u svom krevetu, gdje je bio mrtav već 14 mjeseci", ispričala je na sudu. Kontaktirala je policiju, ali su joj isprva rekli da su previše zauzeti da bi došli u dom te joj savjetovali da "glasnije kuca". Nakon toga su otišli, a ona je vidjela policijsku snimku na kojoj Golem i Dragica kuhaju.

"Kao da moj tata ne leži mrtav i raspada se u susjednoj sobi", rekla je. Druga Nemesova kći, Elizabeth Marzano, plakala je dok je govorila o tome kako su tijekom tog vremena njezini pozivi ocu ostali bez odgovora.

"Tata nije bio zaboravljen. Vjerovali smo da uživa u mirovini koju je mukotrpno zaradio. Vjerovali smo da je sretan." Nije znala da joj je otac bolestan, a na sudu je rekla da je proganjaju misli o tome kako je ostavljen da umre bez liječničke skrbi.

Nikola se iskreno kaje

Golem je na sudu rekao da se ne osjeća krivim za ubojstvo, ali je priznao krivicu za ubojstvo iz nehaja te ometanje dostojanstvenog pokopa. Dok su ga u invalidskim kolicima dovozili u sudnicu, nosio je crnu zaštitnu kacigu.

Njegov odvjetnik Martin Longhurst rekao je da je Golem bio najbolji prijatelj sa svojim očuhom te da ga je volio. Tvrdio je da je Nemes zazirao od zapadne medicine te da je, dok je još mogao govoriti, odbijao otići u bolnicu prije nego što je pao u komu. Odvjetnik je priznao da Golem nije donio dobru odluku kada je lagao svojoj majci, ali je tvrdio da se bojao da će je to uzemiriti.

"Iskreno se kaje", rekao je Longhurst. Istaknuo je da je Golem pretrpio tešku ozljedu mozga u prometnoj nesreći dok je imao samo osam mjeseci te da ima nizak kvocijent inteligencije, od svega 70.

Kćeri gospodina Nemesa opisale su svog oca kao vrijednog, izdržljivog i pouzdanog čovjeka. U Australiju je stigao iz Hrvatske s tek 15 godina i postao uspješan poslovni čovjek.

"Moj otac bio je mnogo više od okolnosti koje su nas danas dovele pred ovaj sud. Čovjek koji je cijeli život radio kako bi stvorio prilike za ljude koje je volio", rekla je Marzano.