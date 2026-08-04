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TUŽAN KRAJ /

Nakon više od mjesec dana pronađeno tijelo supruga talijanske ministrice

Nakon više od mjesec dana pronađeno tijelo supruga talijanske ministrice
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Foto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL

Višetjedna operacija, koja je uključivala mini podmornice i sonarne sustave, izazvala je kontroverze na društvenim mrežama

4.8.2026.
17:40
Katarina Dimitrijević Hrnjkaš
Hrvoje Jelavic/PIXSELL
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Tijelo supruga talijanske ministrice za obitelj Eugenije Roccelle pronađeno je nakon više od mjesec dana od nestanka na jezeru Vico sjeverno od Rima. 

Vlasti su objavile da je tijelo 84-godišnjeg Luigija Cavallarija iz jezera izvučeno u utorak ujutro.

Cavallari je krajem lipnja skočio iz čamca u vodu i nije isplivao pa su ga otada intenzivno tražili spasioci.

Ministrica (72) je u vrijeme incidenta također bila u čamcu. Roccella je u utorak izjavila da je time za nju završilo "teško razdoblje iščekivanja" i zahvalila spasiocima što su tražili njezina "voljenog Luigija."

Višetjedna operacija, koja je uključivala mini podmornice i sonarne sustave, izazvala je kontroverze na društvenim mrežama.

Neki ljudi smatraju da je tako dugotrajna i opsežna bila zato što se radi o suprugu političarke a drugi su napadali Roccellu osobno. 

Ona je članica desne stranke Talijanske braće koju vodi premijerka Giorgia Meloni i kontroverzna ministrica zbog stavova prema istospolnim brakovima i abortusu.

ItalijaNestala OsobaUtapanjeJezero
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