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Kasnonoćna objava Dinama: Evo kakvu su poruku poslali uoči ključne utakmice

Kasnonoćna objava Dinama: Evo kakvu su poruku poslali uoči ključne utakmice
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Foto: Igor Soban/PIXSELL

U Dinamu očito nisu spavali...

4.8.2026.
18:09
M.G.
Igor Soban/PIXSELL
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Dinamo na svom Maksimiru protiv Kauno Žalgirisa u utorak igra prvu utakmicu 3. pretkola Lige prvaka, a s Maksimira su se oglasili na dan susreta u ranim jutarnjim satima.

Utakmica Dinamo - Kauno Žalgiris na rasporedu je u utorak s početkom u 20 sati na Maksimiru, a pratite je u tekstualnom prijenosu na portalu Net.hr

Dinamo je u utorak oko 1 ujutro objavio nekoliko fotografija s posljednjeg treninga prije utakmice i uz njih napisao:

"Ako ni vi ne možete zaspati..."

DinamoLiga Prvaka
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