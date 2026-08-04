Kasnonoćna objava Dinama: Evo kakvu su poruku poslali uoči ključne utakmice

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Dinamo odradio posljednji trening prije ključne utakmice, jedan detalj na Kovačeviću je znakovit
U Dinamu očito nisu spavali...
Dinamo na svom Maksimiru protiv Kauno Žalgirisa u utorak igra prvu utakmicu 3. pretkola Lige prvaka, a s Maksimira su se oglasili na dan susreta u ranim jutarnjim satima.
Utakmica Dinamo - Kauno Žalgiris na rasporedu je u utorak s početkom u 20 sati na Maksimiru, a pratite je u tekstualnom prijenosu na portalu Net.hr
Dinamo je u utorak oko 1 ujutro objavio nekoliko fotografija s posljednjeg treninga prije utakmice i uz njih napisao:
"Ako ni vi ne možete zaspati..."