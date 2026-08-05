Tijelo pronađeno u koferu: Ubio ženu pa izmislio bizarnu priču kako bi prikrio zločin

Glavni osumnjičenik za smrt škotske humanitarne djelatnice smislio je neobičnu priču kako bi prikrio stravični zločin. Ubio ju je i strpao u kofer. Posmrtni ostaci 38-godišnje Elizabeth-Jane Ross iz Edinburgha pronađeni su u Ateni 18. srpnja, tri dana nakon što je prijavljen njezin nestanak iz stana, piše Metro.co.uk.

Sharif Ahmadzai (26) osumnjičen je da ju je ubio te prenio njezino tijelo u crnom koferu ulicama Atene prije nego što ga je ostavio u napuštenoj zgradi. Afganistanski boksač tijekom ispitivanja navodno je rekao istražiteljima da je Ross već bila mrtva kad ju je pronašao te da ju je stavio u kofer kako bi joj mogao ukrasti novac, a da pritom ne privuče pozornost.

Izvori bliski istrazi otkrili su grčkom portalu Protothema.gr da je osumnjičenik koristio mobitel na bonove kako bi slao poruke svojoj supruzi, prijateljima ubijene Elisabeth, pa čak i samome sebi, nastojeći pritom prikriti tragove. U porukama kojima je želio zavarati policiju predstavljao se kao džihadist i tvrdio da je ubio Elisabeth jer je, pomažući beskućnicima u Ateni, preobraćala muslimane na kršćanstvo.

Nije isključeno da ga je odbila

George Kalliakmanis, bivši policajac koji predvodi policijski sindikat u grčkoj prijestolnici, rekao je da postoji mogućnost da joj se boksač udvarao, a ona ga je odbila.

"Otišao je u stan u kojem je ona boravila s određenim razlogom, a ne vjeruje se da je taj razlog bio počinjenje pljačke i krađa njezinih kartica. O čemu je bila riječ? Ništa se ne može isključiti. Je li ga odbila? Ništa se ne može isključiti", rekao je. Drugi izvor blizak istrazi rekao je: "Ne može se isključiti mogućnost da je gajio osjećaje prema Ross, koja ga je odbila".

Ahmadzai, za kojeg se pretpostavlja da je imao pristup njezinom stanu putem dobrotvorne organizacije koju je vodio sa suprugom, glavni je osumnjičenik u istrazi. Njegova supruga, američka državljanka Alaina Hall, navodno je rekla istražiteljima da je njezin suprug nestao navečer 15. srpnja.

Kada je provjerila njegovu lokaciju putem aplikacije "Find My Friends", ona je navodno pokazivala da se nalazi u stanu gospođe Ross. Također je otkriveno da je Hall, koja s Ahmadzaijem ima malo dijete, od supruga primila oko 2200 funti u gotovini i novi iPhone, za što je strahovala da je možda kupljeno bankovnim karticama gospođe Ross.

Stigao u Grčku prije 10 godina

Grčki policajci izjavili su za The Times da je iskaz njegove supruge bio ključan za istragu. Ahmadzai, koji je na grčki otok Lezbos stigao 2016. godine preko Pakistana, Irana i Turske, upoznao je svoju američku suprugu u migrantskom kampu, gdje je ona volontirala, a on radio kao prevoditelj.

Optužen je za ubojstvo iz nehaja, razbojništvo i kaznena djela povezana s oružjem.

Ross, poznata kao Lisa, bila je misionarka i dugogodišnja članica neovisne kršćanske crkve "City on a Hill" u Edinburghu.

Peter Anderson, pastor te zajednice, odao joj je počast u objavi na društvenim mrežama: "Izgubili smo dragocjenu članicu crkve, Lisu. Bila je članica naše crkve 20 godina i uistinu vrlo, vrlo draga osoba; ovo je doista tragičan gubitak. Cijeli je Lisin život zapravo bio posvećen misijskom radu. Pomagala je ljudima i brinula se o njima diljem svijeta".