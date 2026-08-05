FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
AKCIJE HGSS-A /

Sretan kraj potrage na Murteru, ali kod Pakova Sela još traže nestalu ženu

Sretan kraj potrage na Murteru, ali kod Pakova Sela još traže nestalu ženu
×
Foto: HGSS

Dok je jedna potraga uspješno završena, HGSS i dalje traga za starijom ženom nestalom na području Pakova Sela

5.8.2026.
14:53
Jaga Komazec
HGSS
Google Dodaj net.hr među omiljene izvore na Googleu
VOYO logo
VOYO logo

Spašavatelji HGSS Stanice Šibenik već peti dan sudjeluju u potragama za nestalim osobama na području Šibensko-kninske županije.

U ponedjeljak oko 17.30 sati zaprimili su dojavu Centra 112 o nestanku strane državljanke u Jezerima na otoku Murteru. Posljednji je put viđena oko 13.15 sati kako se udaljava od apartmana.

Na teren su odmah izašli spašavatelji s dvije bespilotne letjelice i K9 timom s potražnim psom. U potragu su se uključili i mještani, koji su pregledavali kuće i okućnice, te vatrogasci DVD-a Tisno. Budući da se apartman nalazi na rubu naselja, pretraživani su i nenaseljeni tereni, makija i okolni putovi.

Sretan kraj potrage na Murteru, ali kod Pakova Sela još traže nestalu ženu
Foto: HGSS

Potraga je trajala duboko u noć, a nastavljena je rano ujutro uz pomoć troje članova HGSS Stanice Novska. Nakon informacije da je nestala osoba viđena, locirao ju je turist u jednoj uvali, a do nje su potom stigli spašavatelji i policija. Time je akcija uspješno završena.

Potraga u Pakovu Selu i dalje traje

Spašavatelji su u Jezera stigli izravno iz Pakova Sela, gdje od petka traje potraga za starijom ženom. Dojavu o njezinu nestanku zaprimili su nešto iza 11.30 sati iz Policijske postaje Drniš.

U četverodnevnoj potrazi sudjelovali su pripadnici HGSS Stanice Šibenik, policija, DVD Drniš, kolege iz HGSS Stanice Split, K9 timovi, timovi s bespilotnim letjelicama te brojni dobro organizirani mještani.

Unatoč detaljnoj pretrazi terena, žena zasad nije pronađena. Potraga se nastavlja smanjenim intenzitetom do novih operativnih saznanja.

HgssNestale OsobeTraganjeMurterPakovo Selo
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike