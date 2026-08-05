Sretan kraj potrage na Murteru, ali kod Pakova Sela još traže nestalu ženu

Spašavatelji HGSS Stanice Šibenik već peti dan sudjeluju u potragama za nestalim osobama na području Šibensko-kninske županije.

U ponedjeljak oko 17.30 sati zaprimili su dojavu Centra 112 o nestanku strane državljanke u Jezerima na otoku Murteru. Posljednji je put viđena oko 13.15 sati kako se udaljava od apartmana.

Na teren su odmah izašli spašavatelji s dvije bespilotne letjelice i K9 timom s potražnim psom. U potragu su se uključili i mještani, koji su pregledavali kuće i okućnice, te vatrogasci DVD-a Tisno. Budući da se apartman nalazi na rubu naselja, pretraživani su i nenaseljeni tereni, makija i okolni putovi.

Foto: HGSS

Potraga je trajala duboko u noć, a nastavljena je rano ujutro uz pomoć troje članova HGSS Stanice Novska. Nakon informacije da je nestala osoba viđena, locirao ju je turist u jednoj uvali, a do nje su potom stigli spašavatelji i policija. Time je akcija uspješno završena.

Potraga u Pakovu Selu i dalje traje

Spašavatelji su u Jezera stigli izravno iz Pakova Sela, gdje od petka traje potraga za starijom ženom. Dojavu o njezinu nestanku zaprimili su nešto iza 11.30 sati iz Policijske postaje Drniš.

U četverodnevnoj potrazi sudjelovali su pripadnici HGSS Stanice Šibenik, policija, DVD Drniš, kolege iz HGSS Stanice Split, K9 timovi, timovi s bespilotnim letjelicama te brojni dobro organizirani mještani.

Unatoč detaljnoj pretrazi terena, žena zasad nije pronađena. Potraga se nastavlja smanjenim intenzitetom do novih operativnih saznanja.