Dario Šimić osumnjičen zbog dozvola za kamp: 'Nikada nije napravio ništa nedopušteno'

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'ISPRAVNO I ČESTITO' /

U novoj akciji USKOK-a uhićen je, a potom pušten, bivši nogometaš Dario Šimić. Sumnjiči ga se da je uz pomoć bivše voditeljice Odjela za turizam Šibensko-kninske županije Nede Livljanić nezakonito ishodio dozvole za kamp u Tisnom, dok je poduzetnik Marin Mikšić navodno imao ulogu posrednika.

Riječ je o manjem privatnom kampu s deset parcela za smještaj tridesetak ljudi, izgrađenom na zemljištu koje nije bilo građevinsko.

Iz Državnog inspektorata navode da je investitoru izdano rješenje o uklanjanju te da je krenuo s uklanjanjem četiriju objekata. Nakon ispitivanja USKOK za Šimića nije zatražio istražni zatvor.

"On nikada u životu nije napravio ništa nedopušteno", rekao je njegov odvjetnik Ivan Stanić, dodajući da Šimić postupku pristupa "otvoreno, ispravno i čestito".

Više pogledajte u prilogu.