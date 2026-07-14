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USKOK U AKCIJI /

Uhićen je Dario Šimić!

Uhićen je Dario Šimić!
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Foto: Net.hr

Sumnja se da je Šimić preko Livljanić nezakonito dobio potrebne dozvole za kamp u Tisnom

14.7.2026.
8:41
Erik Sečić
Net.hr
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Bivši nogometaš Dario Šimić i bivša voditeljica Odjela za turizam pri Službi za gospodarstvo i imovinskopravne poslove Ureda državne uprave Šibensko-kninske županije Neda Livljanić uhićeni su u utorak ujutro u sklopu akcije Ureda za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta (USKOK) i policije, doznaje Jutarnji list

Sumnja se da je Šimić preko Ljivanić nezakonito dobio potrebne dozvole za kamp u Tisnom. 

Ljivanić je inače ranije bila privedena zbog slične optužbe. 

Više uskoro... 

Dario šimićUskokUhićenje
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