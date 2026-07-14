Uhićen je Dario Šimić!

Bivši nogometaš Dario Šimić i bivša voditeljica Odjela za turizam pri Službi za gospodarstvo i imovinskopravne poslove Ureda državne uprave Šibensko-kninske županije Neda Livljanić uhićeni su u utorak ujutro u sklopu akcije Ureda za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta (USKOK) i policije, doznaje Jutarnji list.

Sumnja se da je Šimić preko Ljivanić nezakonito dobio potrebne dozvole za kamp u Tisnom.

Ljivanić je inače ranije bila privedena zbog slične optužbe.

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