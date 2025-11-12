FREEMAIL
LJUBAV IZ SALOONA /

Od kluba do braka: Dario i Jelena Šimić vole se 25 godina, a sinova dijagnoza samo ih je zbližila

Od kluba do braka: Dario i Jelena Šimić vole se 25 godina, a sinova dijagnoza samo ih je zbližila
Foto: Tomislav Miletic/pixsell

Za razliku od mnogih nogometnih zvijezda, Šimići su izbjegavali medijske skandale i afere, fokusirajući se na obitelj i međusobnu podršku

12.11.2025.
10:42
Hot.hr
Tomislav Miletic/pixsell
Nogometni veteran Dario Šimić danas slavi okrugli 50 rođendan, a povodom ovog jubileja prisjetili smo se i njegove dugogodišnje ljubavne priče sa suprugom Jelenom Šimić, koja traje gotovo cijeli njegov odrasli život.

Sve je počelo u zagrebačkom noćnom klubu Saloon, gdje je Dario upoznao Jelenu, tada tek 17-godišnju djevojku. Iako mladi, njihova veza brzo je prerasla u brak, a par je kroz godine izgradio život temeljen na ljubavi, zajedništvu i vjerničkim vrijednostima. Za razliku od mnogih nogometnih zvijezda, Šimići su izbjegavali medijske skandale i afere, fokusirajući se na obitelj i međusobnu podršku.

Foto: Petar Glebov/pixsell

 

Dvojac koji je u lipnju 2000. godine izrekao sudbonosno "da", u braku je dobio četiri sina  – Roka, Viktora, Nikolasa i najmlađeg Davida, koji je rođen s Downovim sindromom. David je, kako obitelj ističe, unio posebnu toplinu u njihov dom. "Zbog Davida smo postali plemenitiji ljudi, snažniji kao roditelji i povezaniji kao obitelj", podijelio je Dario u jednom od rijetkih intervjua.

Dario i Jelena Šimić jedno drugom su najveća podrška 

Sportska strast obitelji Šimić očituje se i kroz sinove, koji su svi aktivni u sportu i pokazuju ozbiljan interes za profesionalnu karijeru. Iako nogometni život često donosi izazove poput čestih preseljenja, Dario i Jelena ostali su jedno drugome najveća podrška.

"Nema čarobne formule za sretan i uspješan brak. Najvažnije su prilagodba i razumijevanje. Dođu teški trenuci, neke stvari treba i oprostiti, nekima se prilagoditi. Najlakše se rastati, ali treba se boriti da brak opstane", rekao je Šimić ranije za Gloriju, naglašavajući koliko je sve što je postigao u životu – i na terenu i izvan njega – rezultat zajedničkih odluka sa suprugom.

Foto: Igor Kralj/pixsell

Dario Šimić danas živi podalje od medija 

Iako je nogometna karijera Darija Šimića ostavila neizbrisiv trag u dresu hrvatske reprezentacije i klubova poput Milana i Intera, njegova najveća životna pobjeda očito je – stabilna i sretna obitelj. Danas, sa suprugom Jelenom i četvoricom sinova, Šimić uživa u životu daleko od medijske pompe, dok njegova ljubavna priča i obiteljska posvećenost služe kao primjer trajne harmonije i zajedništva.

 

POGLEDAJTE VIDEO: Kvaliteta zraka u Zagrebu je loša: Stručnjak pojasnio što ne smijete raditi, a što ne

