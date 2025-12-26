Prekrasna srpska glumica i hrvatski nogometaš čekaju prvo dijete
Par je svoju vezu i brak do sada uglavnom držao podalje od očiju javnosti, pa ni vjenčanje nije bilo javno najavljivano
Srpska glumica Teodora Bjelica (31), kći poznate glumice Gordane Bjelice, je trudna, doznaje Telegraf.rs. Teodora i njezin suprug, hrvatski nogometaš Karlo Muhar (29), s nestrpljenjem iščekuju dolazak svog prvog djeteta.
Teodora i Karlo vjenčali su se 19. ožujka prošle godine, a vijest o prinovi razveselila je njihove obitelji i prijatelje. Par je svoju vezu i brak do sada uglavnom držao podalje od očiju javnosti, pa ni vjenčanje nije bilo javno najavljivano.
Njihovo vjenčanje bilo je tajno, a Teodora je tek mjesec dana kasnije na društvenim mrežama podijelila fotografije s tog posebnog dana. Tom je prilikom na Instagramu objavila i video uz pjesmu Bruna Marsa “Marry You”, na kojem se vidi kako u automobilu veselo pjeva i slavi sa suprugom i prijateljima, ne skrivajući sreću.
POGLEDAJTE VIDEO: Liječnici su mu rekli da nikad više neće igrati: Sada zabija ključne golove na velikom natjecanju