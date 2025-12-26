Prekrasna srpska glumica i hrvatski nogometaš čekaju prvo dijete

Srpska glumica Teodora Bjelica (31), kći poznate glumice Gordane Bjelice, je trudna, doznaje Telegraf.rs. Teodora i njezin suprug, hrvatski nogometaš Karlo Muhar (29), s nestrpljenjem iščekuju dolazak svog prvog djeteta.

Teodora i Karlo vjenčali su se 19. ožujka prošle godine, a vijest o prinovi razveselila je njihove obitelji i prijatelje. Par je svoju vezu i brak do sada uglavnom držao podalje od očiju javnosti, pa ni vjenčanje nije bilo javno najavljivano.

Njihovo vjenčanje bilo je tajno, a Teodora je tek mjesec dana kasnije na društvenim mrežama podijelila fotografije s tog posebnog dana. Tom je prilikom na Instagramu objavila i video uz pjesmu Bruna Marsa “Marry You”, na kojem se vidi kako u automobilu veselo pjeva i slavi sa suprugom i prijateljima, ne skrivajući sreću.

