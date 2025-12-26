FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
LIJEPE VIJESTI /

Prekrasna srpska glumica i hrvatski nogometaš čekaju prvo dijete

Prekrasna srpska glumica i hrvatski nogometaš čekaju prvo dijete
×
Foto: Marija Mladjen/ataimages/pixsell

Par je svoju vezu i brak do sada uglavnom držao podalje od očiju javnosti, pa ni vjenčanje nije bilo javno najavljivano

26.12.2025.
14:28
Matea Bahovec
Marija Mladjen/ataimages/pixsell
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Srpska glumica Teodora Bjelica (31), kći poznate glumice Gordane Bjelice, je trudna, doznaje Telegraf.rs. Teodora i njezin suprug, hrvatski nogometaš Karlo Muhar (29), s nestrpljenjem iščekuju dolazak svog prvog djeteta.

Teodora i Karlo vjenčali su se 19. ožujka prošle godine, a vijest o prinovi razveselila je njihove obitelji i prijatelje. Par je svoju vezu i brak do sada uglavnom držao podalje od očiju javnosti, pa ni vjenčanje nije bilo javno najavljivano.

Njihovo vjenčanje bilo je tajno, a Teodora je tek mjesec dana kasnije na društvenim mrežama podijelila fotografije s tog posebnog dana. Tom je prilikom na Instagramu objavila i video uz pjesmu Bruna Marsa “Marry You”, na kojem se vidi kako u automobilu veselo pjeva i slavi sa suprugom i prijateljima, ne skrivajući sreću.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Teodora Muhar (@teodorabjelica)

 

Bjelica je 2023. prekinula s Igorom Kojićem, bivšim suprugom Severine Vučković, nakon nekoliko mjeseci veze. 

 

POGLEDAJTE VIDEO: Liječnici su mu rekli da nikad više neće igrati: Sada zabija ključne golove na velikom natjecanju

Teodora BjelicaTrudnoćaNogometaš
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
LIJEPE VIJESTI /
Prekrasna srpska glumica i hrvatski nogometaš čekaju prvo dijete