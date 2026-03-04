Napad na Iran je bio čin samoobrane? Stručnjakinja upozorava: 'Šalje se opasna poruka'

U subotu ujutro, dok su trajali pregovori s Iranom, Sjedinjene Države i Izrael izveli su prve napade na Teheran. Washington tvrdi da su to napravili u samoobrani. No SAD bi to morao i dokazati.

Prema Povelji UN-a, uporaba sile dopuštena je u samo dva slučaja, uz odobrenje Vijeća sigurnosti UN-a ili u slučaju neposredne i neizbježne prijetnje.

"Ovdje je riječ o očitoj povredi međunarodnog prava. Mislim da je teško dokazati da je namjera postojala. Treba dokazati tri elementa, jedna je jasna mjera da je Iran htio u napad, drugo je sposobnost da Iran stvarno napadne, dakle da već ima nuklearno oružje. I treće je, naravno, da je ovo je zadnji prozor, zadnja mogućnost za reakciju. Mislim da je riječ o očitoj povredi međunarodnog prava", rekla je Maja Munivrana, profesorica na Pravnom fakultetu.

Nejasna argumentacija SAD-a

Donald Trump prošle se godine hvalio da je napadima uništio sva iranska nuklearna postrojenja. Washington je spominjao i promjenu režima, a u argumentaciji se izgubio i američki državni tajnik.

"Znali smo da će doći do izraelske akcije. Znali smo da će to izazvati napad na američke snage", rekao je Marco Rubio, američki državni tajnik.

Trump se na društvenim mrežama ismijava da je lutka na koncu izraelskog premijera.

"Vidimo čitav korpus narativa koji se isprepliću i koji se mijenjanju. Čak i ako su oni pojedinačno slabi, kada ih stavimo na hrpu ih ne čini jačima", rekla je profesorica Munivrana.

Kršenje međunarodnog prava

Stručnjaci kažu da je i Iran prekršio međunarodno pravo. Imao je pravo na odgovor, ali mete su mogle biti samo vojne baze, ne i civilna infrastruktura.

S druge strane, UN upozorava da SAD i Izrael krše i Ženevsku konvenciju. U napadu na iransku školu ubijeno je najmanje 160 djevojčica.

U Europi je jedino španjolska jasno rekla da ne odobrava američko-izraelski napad. Nakon toga su od Trumpa dobili prijetnju da će s tom zemljom prekinuti sve trgovinske veze.

"Ne možemo igrati ruski rulet sa sudbinom milijuna ljudi. Moramo djelovati dosljedno, braneći sada iste vrijednosti koje branimo kada govorimo o Ukrajini, Gazi, Venezueli ili Grenlandu. Jer pitanje nije jesmo li za ajatolahe. Nitko nije. Pravo pitanje je jesmo li na strani međunarodnog prava", rekao je Pedro Sánchez, španjolski premijer.

Kome će odgovarati?

Za kršenje međunarodnog prava, pojedinci mogu odgovarati pred Međunarodnim kaznenim sudom, no Izrael, SAD ni Iran nisu članice. Za sporove države protiv države, još jedna moguća adresa je Međunarodni sud pravde, ali i tu ima 'ali'.

"SAD ne prihvaćaju obveznu nadležnost tog suda, tako da ni to nije jedan izgledan put, barem u skoroj budućnosti. Ono što bi svakako trebalo je da države, uključujući Hrvatsku, kao i države EU-a, osude sve nezakonite napade", kazala je profesorica Munivrana.

Međunarodno pravo za većinu europskih zemalja vrijedilo je kad je Putin napao Ukrajinu, puno manje kad je Izrael napao Gazu i sravnio je sa zemljom, a još manje u slučaju Irana. Time se šalje opasna poruka da pravila vrijede, ali ne uvijek i ne za sve.