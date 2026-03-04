Španjolski premijer napao Trumpa: 'Ne možemo igrati ruski rulet s milijunima života'

'NE RATU' /

Igrate ruski rulet s milijunima života, Španjolska kaže ne ratu. Kaže danas premijer Pedro Sanchez, koji se bez pardona usprotivio Donaldu Trumpu. U obraćanju naciji kaže da ne žele biti suučesnici nečega što je loše za svijet. I protivno njihovim vrijednostima.

Rekao je da je povod napada na Iran jednako nejasan kao napad na Irak 2003. Pozvao je Ameriku i Izrael da zaustave rat, rekao je da su njihovi ciljevi nejasni, a da bi sve moglo dovesti do dugog rata s puno žrtava i teškim ekonomskim posljedicama. Američki predsjednik zaprijetio je prekidom trgovine sa Španjolskom, nakon što mu nisu dali da koristi njihove vojne baze u ratu. Ali Sanchez nije uzmaknuo.