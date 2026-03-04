Od benzina i plina preko avionskih karata do pistacija: Evo što bi sve moglo poskupjeti

Dok ratni bubnjevi odjekuju svijetom, benzin je na hrvatskim pumpama već danas najskuplji u godinu dana, litra je 1,46 eura, dizel je pak najskuplji u dvije godine, 1,48 eura. A to još ni nema veze s tankerima koji trenutno ne plove ključnim morskim tjesnacem.

"Tu će biti pitanje hoće li biti dovoljno robe na tržištu, jer cijena je jedno pitanje, a drugo je pitanje količina robe koja je na raspolaganju", ističe naftni stručnjak Davor Štern.

A treće, ključno pitanje je koliko će rat trajati, o čemu će najviše ovisiti kakve ćemo posljedice i mi osjetiti.

"Ako će biti relativno kratko, to će biti poput ogrebotine, ako će biti duže, to će biti poput metka koji vas je pogodio, tu su onda sigurno posljedice teže. Imamo direktne, to je cijena goriva, međutim gorivo se prenosi na sve druge logističke akcije i na kraju završava u cijeni roba i proizvoda", tumači ekonomski analitičar Mladen Vedriš.

'Hormuška inflacija'

Zbog iranskog zatvaranja tjesnaca već se govori o "hormuškoj inflaciji", jer to je prolaz kojim prolazi otprilike petina globalne trgovine naftom i plinom, zato je od subote cijena nafte na svjetskoj razini skočila za otprilike 12 posto, a prirodnog plina za čak 35 posto. Procjene su da će se taj trošak odraziti i na dizanje cijena hrane, zasad se očekuje za 10 posto.

Još važnije od zatvorenog Hormuza mogle bi biti iranskim projektilima pogođene rafinerije u zaljevskim zemljama.

"Tamo se rafinira velika količina derivata koji idu prema Dalekom istoku i Europi. Istovremeno i LNG, ako dođe do daljnjih vojnih djelovanja i ako se tamo uništi dio infrastrukture za LNG, to se ne može brzo obnoviti, i to će trebati mjeseci, ako ne i godine", objašnjava Davor Štern.

Rizik za poljoprivredu

Što Hrvatska radi da se pripremi za energetske šokove - prati.

"Čim osjetimo da bi cijene mogle biti osjetno veće, mi ćemo intervenirati, tu dileme nema", rekao je jučer Andrej Plenković, a na pitanje ima li neka gornja granica, premijer je dodao da će procijeniti, "u ovom trenutku ne mogu špekulirati što će se dogoditi".

Dodatni rizik za poljoprivredu jest opasnost da bi i mogle skočiti i cijene gnojiva, jer kroz Hormuz prolazi čak trećina svjetskih zaliha. U svakom slučaju, za Hrvatsku, u kojoj je inflacija već u europskom vrhu, zadnje što nam treba je kampanja daljnjih inflacijskih očekivanja.

"Vi znate iz naših iskustava da jednom kad cijene porastu, ako i razlog zbog kojeg su cijene u jednom trenutku porasle nestane, vrlo rijetko se cijene vraćaju na početne vrijednosti. Tako da je tu uloga regulatornih agencija, države i tako dalje", naglašava Mladen Vedriš.

Znatna poskupljenja

Neizbježno bi mogla poskupiti artikli koje Iran masovno proizvodi - prije svega pistacije, kojih iz Irana dolazi gotovo polovica, značajan je izvoznik i oraha, kao i badema, među top 3 su i u proizvodnji datulja, a drže čak 90 posto proizvodnje šafrana koji bi mogao i duplo poskupiti.

A što je tek s avionskim kartama. Totalno poremećeni, odnosno zatvoreni zračni promet na Bliskom istoku već sada ostavlja posljedice.

"Danas sam gledao koliko karta košta za Sejšele, gdje je normalno preko Dohe i Dubaija bila 700 ili 800 eura, danas Nizozemci prodaju za 3000 eura. Već tu se vide problemi u zemljama koje nisu ni blizu ratne zone", kaže savjetnik za putovanja Vlado Šestan.

Slijede li tjedni neizvjesnosti'

U svakom slučaju, ako se američke najave da najjači udari tek slijede ostvare, a onda stignu i iranski odgovori, posljedice se, logično, produbljuju.

"Ako se nastavi razaranje infrastrukture nafte i plina, onda bi to moglo imati potrajati duže i imati teže reperkusije po pitanju snabdijevanja i cijene", upozorava Štern.

Trebat će svakako pratiti što rade i koje mjere poduzimaju drugi, posebno ako cijene energenata drastično skoče.

"Vrlo zanimljivo će biti pratiti u Europi i globalno hoće li to istovremeno imati odraza na inflaciju i porast drugih cijena, pa usporediti je li svuda u svijetu tako, pa da onda i mi kažemo da i u Hrvatskoj tako mora biti. Ne mora", zaključuje Vedriš.

Slijede tjedni neizvjesnosti - ili će doći do deeskalacije ili bi cijene goriva, gnojiva, hrane, aviokarata, a i koječega ostalog, mogle otići u nebesa.