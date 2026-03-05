Evo kad i gdje gledati veliku utakmicu Hrvatske s moćnom ekipom za koju su ulaznice rasprodane

Nakon pobjeda protiv Finske i Kosova, hrvatske rukometašice nastavljaju kvalifikacije za Europsko prvenstvo, a sljedeći izazov bit će im izuzetno jaka reprezentacija Francuske, koja se već godinama drži na vrhu europskog i svjetskog rukometa. Prvi susret na rasporedu je u četvrtak u Bjelovaru (17.00), dok je uzvratni susret na rasporedu u nedjelju u Metzu (16.30). Utakmicu u Bjelovaru Hrvatske i Francuske gledajte na RTL-u 2 i platformi Voyo. Tekstualni prijenos je na portalu Net.hr.

Reprezentacija Hrvatske ponovno se okuplja nakon nastupa na Svjetskom prvenstvu u prosincu, a pred njima je izazov u prvom ciklusu kvalifikacija 2026. godine, susret s Francuskom, koja je bila među najboljim ekipama na posljednjim Svjetskom i Europskom prvenstvu.

Izbornik Ivica Obrvan najavio je fizički zahtjevnu utakmicu, ističući potrebu za potpunom koncentracijom svih 60 minuta. Bit će puno trčanja, rotacija i angažmana na terenu, a zbog velikog broja debitantica i mladih igračica, ključno će biti pronaći pravi balans.

Iako je protivnik izuzetno jak, situacija na tablici daje razlog za optimizam. Hrvatska je u dosadašnjem dijelu kvalifikacija ostvarila dvije pobjede, protiv Finske i Kosova, a na Europsko prvenstvo plasirat će se dvije najbolje ekipe iz svake skupine. Kapetanica Dejana Milosavljević poručila je da pritisak nije prevelik, što omogućava opušteniji pristup utakmici te poziva na maksimalnu izvedbu.

Susret će se, kao što smo već naveli u ovoj najavi, odigrati u Bjelovaru, u nedavno obnovljenoj dvorani koja je dobila ime u čast legendarne bjelovarske rukometne generacije, muškoj ekipi Partizana koja je 1972. godine osvojila Ligu prvaka. Gradonačelnik Bjelovara, Dario Hrebak, izrazio je veliko zadovoljstvo što će njihov grad biti domaćin reprezentaciji te naglasio ponos što će Bjelovar ugostiti jedan ovako važan rukometni događaj.

Utakmica protiv Francuske bit će prvi sportski događaj nakon završetka obnove dvorane, a iako je postojala određena neizvjesnost oko završetka radova, direktor marketinga Hrvatskog rukometnog saveza, Silvio Njirić, potvrdio je da su svi problemi uspješno riješeni. Ulaznice za utakmicu su rasprodane.