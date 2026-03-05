Najluđa priča godine: Ovako nešto niste nikada vidjeli...

Nevjerojatna priča dolazi nam iz Španjolske. Ondje trenutno traje velika bitka na dnu tablice u kojoj su se unutar pet bodova razlike našla četiri kluba koja žele izbjeći to 18. mjesto koje vodi u drugu ligu, a rasplet borbe mogao bi biti odlučen i zbog jedne kontroverzne situacije.

Kontroverza

Naime, trener šesnaestoplasiranog Alavésa, Eduardo Coudet, napustio je klub kako bi preuzeo argentinskog velikana River Plate, koji se našao u problemima, te se trenutno nalazi na sedmom mjestu Grupe B argentinskog prvenstva.

Taj transfer dogovorila je agencija Score Futbol čiji je vlasnik Christian Bragarnik, a priču čini zanimljivom činjenica kako je Bragarnik ujedno i vlasnik španjolskog prvoligaša Elchea, koji se nalazi na 17. mjestu španjolske La Lige s bodom zaostatka za Alavesom, što znači da je Elcheov vlasnik "maknuo" trenera konkurenciji u borbi za ostanak.

Kako je to dopušteno?

Naime, prema FIFA-inim pravilima, agent ne smije biti vlasnik kluba u isto vrijeme. Bragarnik je to riješio tako što je sada samo vlasnik agencije, dok je operativni dio prepustio drugim ljudima.

No, u samim medijima njegov je utjecaj na taj transfer bio jasan.

Prije samog transfera, Coudet je nakon poraza Alavésa negirao kontakt s River Plateom oko mogućnosti da zamijeni Marcela Gallarda, dok je njegov agent, Bragarnik, dao intervju u emisiji Equipo F i priznao da je razgovarao s predsjednikom River Platea, Stefanom Di Carlom.

"U 18:30 mi je Di Carlo poslao poruku kako bi me pitao kakva je situacija i da vidi možemo li organizirati razgovor s njim kako bi ga razmotrili među opcijama koje imaju. Sigurno će mnogi reći da se o tome već ranije govorilo, ali do sada nas zapravo nisu kontaktirali — to je istina“, rekao je tada Coudetov agent, ali i "protivnik" u La Ligi, kako prenosi ESPN.

Bilo kako bilo, Coudet je napustio Španjolsku i vratio se u Argentinu, a Baskijce, koji imaju partnerski odnos s Istrom 1961, preuzeo je Quique Sánchez Flores.

