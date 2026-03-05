Najluđa priča godine: Ovako nešto niste nikada vidjeli...
Prema FIFA-inim pravilima, agent ne smije biti vlasnik kluba u isto vrijeme. Bragarnik je to riješio tako što je sada samo vlasnik agencije, dok je operativni dio prepustio drugim ljudima
Nevjerojatna priča dolazi nam iz Španjolske. Ondje trenutno traje velika bitka na dnu tablice u kojoj su se unutar pet bodova razlike našla četiri kluba koja žele izbjeći to 18. mjesto koje vodi u drugu ligu, a rasplet borbe mogao bi biti odlučen i zbog jedne kontroverzne situacije.
Kontroverza
Naime, trener šesnaestoplasiranog Alavésa, Eduardo Coudet, napustio je klub kako bi preuzeo argentinskog velikana River Plate, koji se našao u problemima, te se trenutno nalazi na sedmom mjestu Grupe B argentinskog prvenstva.
Taj transfer dogovorila je agencija Score Futbol čiji je vlasnik Christian Bragarnik, a priču čini zanimljivom činjenica kako je Bragarnik ujedno i vlasnik španjolskog prvoligaša Elchea, koji se nalazi na 17. mjestu španjolske La Lige s bodom zaostatka za Alavesom, što znači da je Elcheov vlasnik "maknuo" trenera konkurenciji u borbi za ostanak.
Kako je to dopušteno?
Naime, prema FIFA-inim pravilima, agent ne smije biti vlasnik kluba u isto vrijeme. Bragarnik je to riješio tako što je sada samo vlasnik agencije, dok je operativni dio prepustio drugim ljudima.
No, u samim medijima njegov je utjecaj na taj transfer bio jasan.
Prije samog transfera, Coudet je nakon poraza Alavésa negirao kontakt s River Plateom oko mogućnosti da zamijeni Marcela Gallarda, dok je njegov agent, Bragarnik, dao intervju u emisiji Equipo F i priznao da je razgovarao s predsjednikom River Platea, Stefanom Di Carlom.
"U 18:30 mi je Di Carlo poslao poruku kako bi me pitao kakva je situacija i da vidi možemo li organizirati razgovor s njim kako bi ga razmotrili među opcijama koje imaju. Sigurno će mnogi reći da se o tome već ranije govorilo, ali do sada nas zapravo nisu kontaktirali — to je istina“, rekao je tada Coudetov agent, ali i "protivnik" u La Ligi, kako prenosi ESPN.
Bilo kako bilo, Coudet je napustio Španjolsku i vratio se u Argentinu, a Baskijce, koji imaju partnerski odnos s Istrom 1961, preuzeo je Quique Sánchez Flores.
Tablice omogućuje Sofascore
Drama uoči starta sezone: FIA razmatra otkazivanje utrka, kalendar Formule 1 pod upitnikom